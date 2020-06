KORONAVÍRUS Situácia v Belgicku sa opäť zlepšila, krajina otvorila svoje hranice pre Európanov

BRUSEL - Belgicko môžu od pondelka navštíviť občania všetkých členských krajín EÚ, pridružených schengenských krajín a Spojeného kráľovstva. Avšak hranice ôsmich štátoch Schengenu sú pre Belgičanov stále uzavreté v súvislosti so šírením koronavírusu, informovala tlačová agentúra Belga. Od 15. júna otvára svoje hranice väčšina európskych štátov vrátane Belgicka.

Belgičania však ešte stále nemôžu navštíviť Cyprus, Českú republiku, Dánsko, Estónsko, Litvu, Maltu, Nórsko a Španielsko. Ďalších 11 členských štátov EÚ vrátane Slovenska pre cestujúcich prichádzajúcich z Belgicka požaduje platný negatívny test na ochorenie COVID-19 a karanténny pobyt do ďalšieho negatívneho testu na ich území.

"Konvergencia epidemiologických parametrov je dostatočne silná na to, aby sme mohli bez obmedzení otvoriť naše hranice," uviedol šéf belgickej diplomacie Philippe Goffin. Zároveň vyzval Európanov, aby sa nebáli navštíviť Belgicko.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Na otváranie hraníc sa pripravujú aj belgické letiská. Televízna stanica RTBF v tejto súvislosti citovala slová generálneho riaditeľa letiska Zaventem v Bruseli Arnauda Feista. Ten upozornil, že cestujúci, ktorých telesná teplota presiahne 38 stupňov a tí, ktorí budú mať príznaky ochorenia, nebudú môcť nastúpiť do lietadla. Zároveň dodal, že hlavné belgické letisko funguje v júni len na 10 percent svojej bežnej prevádzky. Počas leta by sa to malo mierne zlepšiť, na 15 až 20 percent predkrízového stavu, ale k celkovej normalizácii letov dôjde zrejme až v roku 2021 alebo 2022, ak nie aj neskôr.

Epidemiologická situácia v Belgicku sa opäť zlepšila, keď v priebehu nedele bolo zaznamenaných len 17 nových hospitalizácií. V súčasnosti je v nemocniciach 397 pacientov, z toho 84 na jednotkách intenzívnej starostlivosti. V nedeľu zomrelo šesť pacientov, čím sa počet úmrtí zvýšil na 9661.