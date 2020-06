Nemecký prokurátor o prípade Maddie: Smrť krátko po únose?! Nové detaily naháňajú hrôzu, FOTO podozrivého

LONDÝN - Roztomilá Maddie zmizla pred viac ako 13 rokmi. Prípad nezvestného dievčatka je po celý čas ostrosledovaný, verzie o tom, čo sa s ním stalo, sa už viackrát menili. No podľa posledných správ sa zdá, že polícia má v rukách muža, ktorý má mať na svedomí nielen jeho únos, ale rovno vraždu.

Tvrdí to nemecký prokurátor Hans Christian Wolters, ktorý tiež uviedol, že Madeleine McCann mal podozrivý Christian Brueckner zabiť krátko po tom, ako ju uniesol. Vyjadril sa, že ju "možno zneužil" a potom pripravil o život. Informovali o tom viaceré médiá, medzi nimi aj britský Mirror.

Spomínaný prokurátor vedie vyšetrovanie v prípade podozrivého Nemca, ktorý už má na svedomí niekoľko ohavných zločinov. Označujú ho ako pedofila, no zneužiť mal aj americkú seniorku. Brueckner je v súčasnosti za mrežami v Nemecku. Tento rok však môže žiadať o podmienečné prepustenie.

Zdroj: Reprofoto:Mirror/CARABINIERI HANDOUT/EPA-EFE/Shutterstock

Muž je podozrivý z únosu Maddie, ktorá ako trojročná zmizla počas rodinnej dovolenky v Portugalsku. Nemecké úrady svoje tvrdenia podložili aj slovami, že dokonca vedia, ako dievčatko prišlo o život. No kľúčový dôkaz, jej telo, stále chýba. Podozrivého teda zatiaľ neobvinili.

Zdroj: SITA/AP Photo/PA, File

Okrem toho sa na povrch dostávajú ďalšie šokujúce informácie, ktoré naznačujú, že osoba Bruecknera je spojená so zmiznutím, a bohužiaľ, možno aj so smrťou Maddie. Denník Daily Mail uvádza, že mal povedať svojej priateľke, že "zajtra ho čaká hrozná práca". Stalo sa to noc pred zmiznutím Madelaine. V tom čase sa navyše nachádzal v rovnakom letovisku ako britská rodinka.

Kamarátka jeho expriateľky zas vyslovila, že po tom, ako dieťa zmizlo, sa po ňom zľahla zem. Nemec mal dokonca cez internet diskutovať s iným pedofilom o únose, znásilnení a zabití maloletého dievčaťa. Približovať mal aj túžbu "chytiť niečo maličké a používať to celé dni". Na otázku, čo urobí, ak ho chytia, odpovedal mrazivo - "meh, ak sú dôkazy zničené,..."