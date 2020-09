Ďalšia stopa v prípade únosu trojročnej Maddie: Zo svedectva mladej ženy behá mráz po chrbte

Christian B. z Nemecka bol odsúdený a umiestnený do väzby v meste Kiel, kde si odpykáva trest za iný trestný čin týkajúci sa obchodovania s drogami. V minulosti sa dopustil viacerých trestných činov vrátane zneužívania detí či znásilnenia. Ostáva hlavným podozrivým z únosu trojročnej Britky Maddie McCannovej v máji 2007. Toto dievčatko zmizlo počas pobytu s rodinou v portugalskom regióne Algarve. Nemecká polícia sa domnieva, že Madeleine je pravdepodobne mŕtva.

Madeleine McCannová Zdroj: SITA/AP Photo/PA, File

Zoznam údajných obetí sexuálneho predátora Christiana B. sa opäť rozšíril. Svedčiť sa rozhodla 23-ročná Nemka, ktorú mal muž sexuálne obťažovať ako desaťročnú. Informoval o tom britský denník Daily Mail.

Christian B. Zdroj: Reprofoto:Mirror/CARABINIERI HANDOUT/EPA-EFE/Shutterstock

Žena Christiana B. spoznala na základe fotografie, ktorá bola uverejnená v televízii. Podľa denníka je presvedčená, že je to rovnaký muž, ktorý ju obťažoval pred vyše desiatimi rokmi. Malo sa to udiať pár týždňov pred zmiznutím McCannovej, a to na portugalskej pláži Salema, ktorá je vzdialená cca šesť kilometrov od pláže Praia da Luz, kam s Maddie chodili rodičia. Nemka tvrdí, že Christian B. sa pred ňou obnažil a mastruboval. Zastavili ho až ženin brat a otec. Tí ho prenasledovali, no nepodarilo sa im ho dolapiť.

Zdroj: SITA/AP Photo/London Metropolitan Police, File

Prokurátor Hans Christian Wolters potvrdil súvislosť medzi týmito dvoma prípadmi. „Muž, ktorý je v súčasnej dobe vo väzbe, je podozrivý z únosu Madeleine McCannovej a tiež zo sexuálneho útoku na nemecké dievča,“ povedal štátny zástupca.

Zmiznutie McCannovej je jedným z najznámejších prípadov nezvestných detí na svete.