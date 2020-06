KORONAVÍRUS Od poludnia sa uvoľní cestovanie medzi ČR, Rakúskom, Nemeckom a Maďarskom

PRAHA - Česká vláda v piatok rozhodla, že od 12.00 h sa rušia obmedzenia pre cesty do Nemecka, Rakúska a Maďarska. Už od štvrtka 4. júna môžu českí občania voľne cestovať na Slovensko, informuje spravodajský server Novinky.cz.

Rokovania s Nemeckom stále pokračujú. Od piatkového poludnia sa môžu Česi vracať z Nemecka bez povinnosti testu na koronavírus, na nemeckej strane však ďalej platia súčasné podmienky, uviedol minister zahraničných vecí Tomáš Petříček. Nemecko chce podľa Petříčka koordinovať otváranie svojich hraníc aj s ďalšími susedmi, preto nepristúpilo na úplné zrušenie obmedzení. Dôležité pre Česko však je, že Nemci do Česka môžu bez obmedzenia na nákupy, uviedol.

Pre Čechov mieriacich do Nemecka platí, že by mali vycestovať iba s odôvodnením, napríklad k lekárovi či na obchodnú schôdzku. Pri návrate sa doteraz museli podrobiť testu na koronavírus, táto povinnosť od 12.00 h prestane platiť. Kontroly na hraniciach s Nemeckom zavedené nie sú, no na diaľniciach v nemeckom vnútrozemí sa robia náhodne, píšu Novinky.cz.

Petříček upozornil, že pri vycestovaní do zahraničia je potrebné poznať opatrenia v cieľovej krajine. V prípade Poľska zatiaľ nie je známy termín, kedy sa počíta s ukončením obmedzení. Pôvodne sa mal režim na hraniciach riadiť tzv. semaforom až od 15. júna. Po tom, čo Rakúsko pristúpilo k zrušeniu reštrikcií od štvrtkovej polnoci, sa rozhodla zareagovať aj česká vláda.

Obmedzenia pre cesty na Slovensko prestali platiť vo štvrtok. Systém tzv. semaforu rozdeľuje európske štáty do troch kategórií podľa toho, aká je v nich epidemiologická situácia.