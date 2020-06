Bill Gates je z odchodu USA z WHO sklamaný: Je to pre nás kľúčové, príde aj ďalšia pandémia

NEW YORK - Spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft a filantrop Bill Gates je "sklamaný" z rozhodnutia Spojených štátov prerušiť vzťahy so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) počas pandémie nového koronavírusu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.

Gates v stredu na tlačovej konferencii uviedol, že USA "určite povzbudzuje" k tomu, aby zostali členom WHO a "pokračovali v podpore, ktorú poskytujú". "Ak potrebujeme zlepšiť WHO, tak to aj spravíme, ale to, aby sme (USA) zostali vo WHO, je kľúčové. Príde aj ďalšia pandémia," varoval Gates.

Prezident Trump minulý piatok vyhlásil, že pristupuje k "ukončeniu" vzťahov medzi Spojenými štátmi a WHO, ktorá podľa neho zlyhala v boji proti počiatočnému šíreniu koronavírusového ochorenia COVID-19. Gates uviedol, že s Trumpom sa odvtedy o tejto téme nezhováral ale plánuje tak urobiť, "prinajmenšom nepriamo". Dodal, že verí tomu, že sa nájde spôsob, ako tento problém prekonať.

Trump už predtým pozastavil financovanie tejto organizácie a obvinil ju, že je na pozadí globálnej krízy "bábkou" v rukách Číny. Trump povedal, že USA "presmerujú tieto fondy na riešenie iných naliehavých prípadov verejného zdravia vo svete".

Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov patrí medzi najväčších súkromných sponzorov WHO a takisto sa aktívne angažuje v boji proti novému koronavírusu. Gates sa však stal obeťou konšpiračných teórií vrátane názoru, že chce profitovať z vakcín. "Je to istým spôsobom také bizarné, až to chcete považovať za zábavné; nie je to však zábavná vec," povedal v tejto súvislosti. "Je to hlúpe a zvláštne," dodal.