KORONAVÍRUS Počet úmrtí v Spojených štátoch klesol už siedmy deň po sebe pod tisíc

WASHINGTON - Spojené štáty zaznamenali za posledných 24 hodín 840 úmrtí na nový druh koronavírusu. V stredu neskoro večer miestneho času to oznámila americká Univerzita Johnsa Hopkinsa. Počet mŕtvych klesol pod 1000 už siedmy deň po sebe, dodala tlačová agentúra AFP.

USA sú stále najhoršie zasiahnutou krajinou na svete, keďže celkovo zaznamenali vyše 117.000 úmrtí a vyše 2,1 milióna prípadov nákazy. Napriek povzbudzujúcemu poklesu úmrtí sa počet nových infekcií stabilne pohybuje okolo 20.000 denne, pričom po celej krajine prípady nákazy prudko narastajú a zasa klesajú.

Pandémia sa presunula z New Yorku - donedávna hlavného ohniska v USA - a zo severovýchodu do širokého pásma územia pokrývajúceho juh a západ. Vyše desať amerických štátov zaznamenáva svoj najvyšší počet nových prípadov ochorenia COVID-19 od začiatku pandémie. Je medzi nimi aj štát Oklahoma, kde chce prezident Donald Trump uskutočniť už v sobotu 20. júna veľké predvolebné zhromaždenie s desaťtisícmi ľudí - aj napriek obavám, že to prispeje k šíreniu koronavírusu.

Veľké skoky v počte ochorení COVID-19 spôsobovaných koronavírusom zaznamenávajú aj štáty Florida, Texas a Arizona. Väčšina USA sa pritom po mesiacoch prísnych obmedzení v živote obyvateľov znova otvára, informovala televízna stanica NBC News. Republikánski guvernéri v týchto najhoršie zasiahnutých štátoch odmietajú kritiku a nárasty v počte chorých pripisujú zvýšenému testovaniu, ako aj ďalším premenlivým faktorom a odmietajú "uzavrieť" svoje štáty.