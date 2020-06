PRÁVE TERAZ Ďalšia tragédia v USA: Masová streľba v Alabame, na mieste je sedem mŕtvych

Podľa webu ABC bolo nájdených sedem mŕtvych tiel v štáte Alabama po tom, ako príslušníci šerifa reagovali na výzvu na streľbu. Všetko sa odohralo v meste Hunstville. Po príchode do rezidencie príslušníci polície videli, že časť domu horela a neskôr objavili sedem tiel vo vnútri po uhasení požiaru.

„Bol to otrasný výjav a bude to nejaký čas trvať, kým sa s tým vyrovnám,“ povedal miestnym novinárom príslušník polície Mike Swafford. „V tejto chvíli nemáme motív. Nemáme určeného podozrivého. Vyšetrovatelia sa snažia zistiť to, čo sa presne stalo a kto bol do toho zapojený," pokračoval Mike Swafford.

Deputies have responded to a gunshot call in the 500 block of Talacuh Rd in Valhermoso Springs. Multiple fatalities. Scene secure. Investigation underway. pic.twitter.com/qvM384AKhc — Morgan County Sheriff's Office (@morgan_sheriff) June 5, 2020

Úrad šerifa v okrese Morgan uvádza, že obeťami boli muži a aj ženy. Vzhľadom na citlivosť aktuálnej situácie ešte neboli uverejnené bližšie podrobnosti o totožnosti alebo veku zabitých. Nateraz je však isté, že všetky obete boli dospelí ľudia.

Kancelária šerifa následne na sociálnej sieti Twitter uviedla, že miesto činu je bezpečné a že neexistuje bezprostredné ohrozenie verejnosti. O podozrivej osobe ešte neboli poskytnuté ďalšie informácie.