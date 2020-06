VIDEO Zdevastovaný New York a Amerika na kolenách: Trump si zatiaľ doslova prebúral cestu ku chrámu

Nie je žiadnou novinkou, že demonštranti sa pohybovali aj po uliciach Washingtonu, kde sídli aj sám prezident. Nepokoje v meste však boli také silné, že včera agenti tajnej služby, ktorí chránia hlavu štátu usúdili, že Trumpa ukryjú do bunkra.

Dnes sa situácia zmenila a Trump chcel pred kostolom sv. Jána v Lafayetteskom parku pri Bielom dome fotografiu, na ktorej drží v rukách Bilbiu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Patrick Semansky

Fotografia a prejav za každú cenu

Aj keď krajinu zmietajú veľké nepokoje, Trump sa rozhodol pre tento záber urobiť doslova všetko. Na pokojných demonštrantov, za ktorých sa mimochodom Trump podľa vlastných slov stavia, vytiahli slzný plyn, aby bola cesta vyčistená. Keď sa tak neskôr stalo, Trump presniesol prejav.

Video zachytáva príchod prezidenta a aj veci, ktoré tomu predchádzali:

Neprišiel s modlitbou

Kostol bol však ešte len deň predtým zapálený demonštrantami. Na to vystúpil diecézny biskup z Washingtonu Mariann Budde, ktorý aj na sociálnej sieti popísal na spôsob, akým sa Trump ku kostolu dostal.

Tonight President just used a Bible and a church of my diocese as a backdrop for a message antithetical to the teachings of Jesus and everything that our church stands for. To do so, he sanctioned the use of tear gas by police officers in riot gear to clear the church yard. 1/1 — Mariann Budde (@Mebudde) June 2, 2020

"Dnes večer prezident použil Bibliu a kostol mojej diecézy ako pozadie pre posolstvo protikladné Ježišovým učeniam a všetkému, čo náš kostol predstavuje," píše Budde. "Aby to urobil, schválil použitie slzného plynu policajtmi v nepokojoch na vyčistenie cirkevného dvora. Prezident sa neprišiel pomodliť, nepokúsil sa ani priniesť pokoj do našej ťažko skúšanej zeme," podotkol Budde na Twitteri.

Rabovanie v New Yorku

Úrady v americkom meste New York vyhlásili zákaz nočného vychádzania do utorka rána po tom, čo ľudia rabovali obchody v centrálnej štvrti Manhattan a zameriavali sa na niektoré luxusné, svetoznáme značky. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Zdroj: SITA/Kevin Hagen

Rabujúci ľudia podnikli útok okrem iných na prepychový módny obchod Michael Kors na Piatej avenue, ale aj na Nike, Lego a predajne s elektronikou v manhattanskej časti Midtown. Potom už začal platiť do 05.00 h miestneho času zákaz vychádzania, informovali novinári tlačovej agentúry AFP. Protestujúci situáciu vyhodnocujú ako policajnú brutalitu v krajine a spomínajú sa aj prvky rasizmu, ktoré majú byť podľa protestujúcich v policajných zboroch. Na davy ľudí museli niektorí príslušníci vytiahnuť aj zbraň.

Skupiny mladých ľudí sa v tejto oblasti presúvali od bloku budov k ďalšiemu bloku, kde je zvyčajne mnoho turistov, ale teraz v období pandémie nového koronavírusu tam býva prázdno - polícia pritom zablokovala niektoré celé ulice. Zábery miestnej televízie NY1 zachytávali niektorých mladých ľudí, ako vybiehajú z obchodu s elektronikou Best Buy a polícia ich zatýka.

Podobný osud postihol aj južnú časť Manhattanu, uviedol fotograf AFP. Denník New York Times napísal, že známy obchodný dom Macy's sa tiež stal terčom rabujúceho davu. Polícia oznámila len toľko, že "napadnuté boli početné obchody" a po celom meste zatkla "stovky" osôb.

Starosta New Yorku Bill de Blasio uviedol, že terčom útokov sa stalo množstvo obchodov na Madison Avenue a situácia je "naozaj neprijateľná". Výsledkom bolo, že starosta presunul začiatok zákazu vychádzania z 23.00 h už na 20.00 h. "Mesto je úplne pod kontrolou a je prevažne tiché a pokojné," trval v interview pre NY1.

V New Yorku rázne zakročili novým nariadením

V meste New York vyhlásili od pondelka 23.00 h do utorka 05.00 h miestneho času zákaz vychádzania s cieľom zabrániť ďalším násilným protestom vyvolaným smrťou Afroameričana Georgea Floyda. Toho minulý týždeň v meste Minneapolis v americkom štáte Minnesota zabil počas zásahu belošský policajt. Informovala o tom v agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie starostu New Yorku Billa de Blasia.

Protest sa zmenil na streľbu na štyroch policajtov

Štyroch zranených policajtov si vyžiadala streľba, ku ktorej došlo v pondelok neskoro večer v meste St. Louis v americkom štáte Missouri. Stalo sa tak po tom, čo spočiatku pokojný protest proti policajnému násiliu prerástol v noci do násilností. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.

We have had 4 officers struck by gunfire tonight. All have been transported to an area hospital. All are conscious and breathing. Their injuries are believed to be non-life threatening.



Officers are still taking gunfire downtown & we will share more info as it available. pic.twitter.com/Cwypi5EorP — St. Louis, MO Police (@SLMPD) June 2, 2020

Policajtov previezli do tamojšej nemocnice so zraneniami, ktoré nie sú "život ohrozujúce", napísala polícia v príspevku na Twitteri. Kto presne strieľal, nebolo bezprostredne jasné. V pondelok popoludní miestneho času sa pred budovou súdu v centre St. Louis zišlo na pokojnom proteste niekoľko stoviek ľudí vrátane starostky Lydy Krewsonovej.

Demonštranti sa však neskôr zhromaždili pred policajnou centrálou, kde ich policajti rozháňali slzotvorným plynom. Niektorí protestujúci rozbili výklad na obchode v centre mesta, ukradli z neho časť tovaru a následne obchod podpálili.

Smrť Floyda spustila lavínu

Vo viacerých amerických mestách pokračovali protesty vyvolané smrťou Afroameričana Georgea Floyda, ktoré vyústili do násilností. Floyd zomrel pred týždňom v Minneapolise v štáte Minnesota pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu deväť minút kľačal na krku. Po zatknutí sa sťažoval, že nemôže dýchať, nakoniec prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho. Jeho smrť okolostojaci natočili na video.