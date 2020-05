Kruté metódy polície: Brutálne zatýkanie sa skončilo tragédiou, demonštrácia slzným plynom

Georgea Floyda († 46) zatkla polícia v pondelok večer. Policajti ho vytiahli z jeho auta bez toho, aby kládol odpor zatknutiu a zvalili ho na chodník. Jeden z nich, biely policajt Derek Chauvin si mu kľakol na krk. Zatknutý kričal, že ho to bolí a že nemôže dýchať. Policajt s ním zápasil a nasadzoval mu putá, kým ostatní policajti sa prizerali, pričom Chauvin mužovi takmer tri minúty kľačal na krku. Okoloidúci nakrútili videozáznam, na ktorom vidno spútaného muža ležiaceho na zemi. Svedkovia na mieste činu márne naliehali na dôstojníka, aby prestal, pričom jeden poukazoval na to, že podozrivý neodporuje zatknutiu. Krátko na to George Floyd upadol do bezvedomia a neskôr zomrel v nemocnici.

UPOZORNENIE! VIDEO NIE JE VHODNÉ PRE MALOLETÝCH A CITLIVÉ OSOBY! Utorkový protest sa začal na križovatke na mieste, kde Floyda naposledy videli živého. Demonštranti sa odtiaľ presunuli k jednej z policajných staníc. Medzi protestujúcimi a políciou podľa CNN došlo k potýčkam. Polícia použila slzný plyn a gumové projektily proti demonštrantom, ktorí držali transparenty s nápismi: „Nemôžem dýchať!“ a „Spravodlivosť pre Floyda!“ Rodina Georgea Floyda uviedla, že policajti Floyda zavraždili a žiada, aby čelili obvineniam z vraždy. Štyroch policajtov, ktorí sa na zásahu zúčastnili, v utorok prepustili zo služby. Štátne i federálne úrady prípad vyšetrujú.