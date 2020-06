Sicílčanom sa naskytol neuveriteľný pohľad: VIDEO Taký jav sa vidí len výnimočne!

Meteorologické cunami je pomerne vzácny jav, ku ktorému dochádza vplyvom rýchlej zmeny tlaku na mori. K tejto zmene môže dôjsť vplyvom prudkej búrky alebo pri prechode frontu.

V krátkom čase sa dokáže zmeniť výška hladiny o 2 až 5 cm (1 hPa zmení výšku hladiny o približne 1 cm). Vzniknuté vlny sa dajú do pohybu a za určitých okolností môžu pri pobreží narásť do oveľa väčšej výšky. Tieto vlny sa podobne ako klasické cunami zdvíhajú so znižujúcou sa hĺbkou mora. Najväčšie výšky potom dosahujú v dlhých a úzkych zátokách, uviedol portál Novinky.cz.

V sicílskom prístave San Leone to vyzeralo tak, akoby ste vytiahli zátku z vane. Podľa organizácie pre ochranu životného prostredia Mereamico sa "marrobbio" odohráva predovšetkým na jar a jeseň. „Hladina mora sa takto zvyšuje po zemetrasení alebo pred vlnou cunami, nič takéto ale na Sicílii hlásené nebolo,“ povedal agentúre AP hovorca organizácie. Ako uvádzajú tamojšie médiá, tento jav bol zaznamenaný v priebehu 28. a 29. mája v ďalších častiach Sicílie a na Pelagických ostrovoch. Hladina mora sa však po krátkom čase vrátila k normálu.