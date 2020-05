KORONAVÍRUS Ordinácie praktických lekárov v Česku sa opäť zapĺňajú

Ilustračné foto

PRAHA - Pre koronavírusovú epidémiu vyzývali v Českej republike lekári, ale aj ministerstvo, aby ľudia chodili do zdravotníckych zariadení len v prípade akútnych problémov. Teraz už však začínajú apelovať, aby sa k lekárovi znovu vybrali. Prestali totiž chodiť na preventívne prehliadky, a to by po čase mohlo znamenať problém, píše na svojej webovej stránke Česká televízia (ČT).