Situácia v USA eskaluje! VIDEO Zasahovali vojaci: Obete i zranení pribúdajú, do davu vrazili policajné autá

WASHINGTON - Vyše 1400 ľudí bolo od štvrtka zadržaných a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri pokračujúcich demonštráciách, ktoré po celých Spojených štátoch vypukli v reakcii na úmrtie černocha Georgea Floyda pri pondelkovom zatýkaní políciou v Minneapolise. Pribudla aj ďalšia obeť, útoky na novinárov a kritike podlieha aj zásah dvoch policajných áut, ktoré vrazili do davu ľudí.

protesty v USA pokračujú už piaty deň, zákaz vychádzania platí v desiatke miest

guvernéri niekoľkých štátov aktivovali štátne národné gardy

ľudia v Minneapolise, kde sa protesty začali, ostali v uliciach aj po zákaze vychádzania, polícia použila slzný plyn a gumové projektily

protestujúci stáli aj pred Bielym domom, kde sa dostali do stretu s prezidentskou ochrankou

polícia zatiaľ po celej USA zatkla okolo 1 400 protestujúcich, medzi zranenými či zatknutými sú aj novinári

v New Yorku vrazili dve policajné autá do davu ľudí

policajta Dereka Chauvina obvinili z vraždy Georgea Floyda, jeho manželka podala žiadosť o rozvod

VIDEO Protesty sa konali po celej Amerike, nepokoje prebiehajú už v 29 mestách

Situácia v ohnisku protestov

Ohniskom protestov je Minneapolis, kde sa celý incident odohral. Protestujúci sú v uliciach už piatu noc a ostali v nich aj napriek zákazu vychádzania. Tentokrát sa však dostali do stretu nielen s policajtmi, ale aj s vojakmi Národnej gardy.

Zdroj: SITA/AP/John Minchillo

Krátko po ôsmej, kedy zákaz vychádzania začínal, začali policajti protestujúcich zatýkať a do davu striekali slzný plyn a strieľali gumové projektily. Národná garda použila vrtuľníky, ktoré hasili horiace policajné autá.

Zdroj: SITA/AP/John Minchillo

Zdroj: SITA/AP/Craig Ruttle

Situácia sa začala zhoršovať, no policajti už zasahovali radikálnejšie ako predchádzajúce noci. Strechy obchodných centier boli v plameňoch, osoba z davu vystrelila na policajta, zatiaľ čo ďalšia skupina ľudí hádzala na policajtov a vojakov rôzne veci. Krátko po polnoci však už bolo mesto takmer prázdne. VIDEO Situácia sa momentálne komplikuje aj v kalifornskom meste La Mesa

Trump odbil brata zabitého muža

S americkým prezidentom Donaldom Trumpom volal aj brat zabitého Georgea Floyda. Podľa jeho slov ho Trump odbil. „Bolo to také rýchle. Nedal mi ani možnosť povedať niečo,“ uviedol v televízii MSNBC. „Bolo to ťažké. Snažil som sa s ním rozprávať, ale on ma stále odbíjal v štýle nechcem teraz počúvať, čo hovoríte,“ povedal Philonise. Ten vyzýva políciu, aby zatkli a obvinili aj ďalších troch policajtov, ktorí boli pri zásahu prítomní.

Ďaší mŕtvy

Situácia sa stupňovala aj v ďalších mestách, no pribúdali aj zranení. Pri zásahu sa zranil aj dôstojník z Jacksonvillu na Floride. Bodli ho a je zranený na krku. „V súčasnosti je v nemocnici,“ povedal šerif Mike Williams. Protestujúci po miestnych policajtoch hádzali kamene a tehly, veľa z nich neskôr zatkli. Protesty začali pokojných zhromaždením zhruba 1 200 ľudí, ktoré sa zmenilo sa na násilný a zbesilý protest. V Tennessee napríklad zapálili budovu Nashvillskej radnice.

Zdroj: SITA/AP/Jenna Watson/The Indianapolis Star

Bohužiaľ, pribudla aj ďalšia obeť. V centre Indianapolisu boli postrelení najmenej traja ľudia a jeden človek zomrel, informoval šéf tamojšej polície Randal Taylor. Polícia vec vyšetruje a vyzýva občanov, aby sa tejto oblasti vyhli. Nie je jasné, či streľba súvisí s protestami. Podľa Twitteru miestnej polície nestrieľali muži zákona.

Zdroj: SITA/AP/Jenna Watson/The Indianapolis Star

Dodávka i policajné auto vrazili do davu ľudí

Veľkú kritiku vyvolal incident, pri ktorom do davu demonštrantov vrazili dve autá newyorskej polície. Dav sa jednému autu pokúsil zatarasiť cestu zábranou, ľudia hádzali na autá rôzne veci. Newyorský starosta Bill de Blasio tento incident odsúdil.

Zdroj: SITA/AP/Wong Maye-E

„Prial by som si, aby to tí policajti neurobili,“ povedal starosta a dodal, že k videu chýba kontext. Znepokojivú situáciu však podľa neho vyvolali protestujúci, ktorí vozidlu zatarasili cestu. V New Yorku zatkli okolo 200. Medzi zatknutými boli aj traja ľudia, ktorí na miestnych policajtov hádzali Molotovove koktaily (horiace fľaše).

VIDEO Dve policajné autá vrazili do davu ľudí

V Tallahassee na Floride do davu demonštrantov zas nabehla dodávka, vážne zranenia však nespôsobila. V Miami pôvodne pokojný sobotný protest prerástol do násilia a výtržností, pri ktorých niektorí demonštranti zapaľovali policajné autá. Polícia odpovedala slzným plynom. Úrady následne v Miami vyhlásili zákaz vychádzania od 22-ej a uzavreli dôležitú diaľnicu na východnom pobreží USA, ktorú demonštranti zablokovali.

VIDEO Dodávka vrazila do davu na Floride

Útoky aj na novinárov

Média si všímajú aj útoky na novinárov, ktorí pokrývajú situáciu v jednotlivých mestách, a to zo strany demonštrantov aj polície. Desiatky z nich zatkli aj v New Yorku, ale aj v ďalších mestách. V Louisville v štáte Kentucky striekali policajti slzný plyn priamo na novinárov.

Zdroj: SITA/AP/Seth Wenig

V Denveri bol napríklad tím televízie KMGH TV zasiahnutý gumovými projektilmi a slzným plynom. Vo Phoenixe obťažoval reportérku Brianu Whitneyovú jeden z protestujúcich počas živého vstupu. Agentúra Reuters dnes informovala, že v sobotu večer boli v Minneapolise ranení gumovými projektilmi dvaja členovia jej televízneho štábu.

Zdroj: SITA/AP/Mike Stewart

Útoky na novinárov odsúdil generálny tajomník OSN António Guterres. „Útok na novinárov sa rovná útoku na spoločnosť,“ napísal na Twitteri v sobotu. „Žiadna spoločnosť nemôže fungovať bez slobody tlače, žiadna spoločnosť nemôže byť spravodlivá bez novinárov, ktorí skúmajú prečiny a hovoria mocným pravdu,“ dodal. Včera zaútočili protestujúci v Atlante aj na logo CNN pred budovou, kde sídli. Deň predtým zatkli v priamom prenose afroamerického novinára. Násilie odsúdil aj demokratický kandidát na amerického prezidenta Joe Biden.

Zdroj: SITA/AP/Craig Ruttle

Desiatky zranených policajtov

V Seattli bola uzatvorená diaľnica Interstate 5 prechádzajúca centrom mesta. Aj vo Philadelphii sa po pôvodnej mierumilovnej sobotnej demonštrácii rozhorelo násilie, pri ktorom bolo zranených najmenej 13 policajtov. V Los Angeles demonštranti v sobotu skandovali heslo „Black Lives Matter“ (Na černošských životoch záleží), čo je tiež názov hnutia, ktoré upozorňuje na prípady policajného násilia na černochoch.

Zdroj: SITA/AP/Seth Wenig

Polícia použila k zatlačeniu davu obušky a gumové projektily. Počas rušnej noci z piatka na sobotu, keď výtržníci rozbíjali výklady, vykrádali obchody a zapaľovali ohne, policajti v Los Angeles zatkli 533 ľudí, väčšinu z nich však neskôr prepustili. Zranenia utrpelo 12 policajtov a bližšie nespresnený počet demonštrantov.

Protesty aj pred Trumpovým sídlom

„Na černošských životoch záleží“ a „Nemôžem dýchať“ zaznievalo v sobotu aj pred Bielym domom vo Washingtone. Demonštranti pred Biely dom prišli znova, hoci prezident Donald Trump predtým protestujúcim pohrozil „tými najhoršími psami a najstrašnejšími zbraňami“. Protestujúci v noci zapaľovali budovy a rozbíjali okná v budovách blízko Bieleho domu.

Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon

Zdroj: SITA/AP/Evan Vucci

Zákaz vychádzania a povolanie národných gárd

Protesty pokračujú už piaty deň. Zákaz vychádzania vyhlásili v obavách z nočných nepokojov aj v 25 mestách v 16 štátoch USA. A to v Minneapolise, Los Angeles, San Franciscu, Chicagu, Atlante, Denvere, Philadelphii, Pittsburgu, Seattli, Miami, Clevelande, v Columbuse, Portlande, Milwaukee a v Salt Lake City.

Guvernéri záriveň povolali štátne národné gardy v štátoch Colorado, Kalifornia, Georgia, Kentucky, Minnesota, Missouri, Ohio, Tennessee, Texas, Utah, Washington a Wisconsin. Guvernér štátu Minnesota Tim Walz ako prvý plne zmobilizoval kvôli neutíchajúcim nepokojom národnú gardu a uviedol, že zvažuje ponuku ministerstva obrany USA na vyslanie vojenskej polície.