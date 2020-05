Policajta dali za smrť Afroameričana (†46) do väzby: Rasizmus nesmie byť normálom, tvrdí Obama

WASHINGTON - Policajta obvineného zo zabitia neozbrojeného Afroameričana Georgea Floyda v americkom meste Minneapolis vzali do väzby. V piatok to oznámil predstaviteľ amerického štátu Minnesota John Harrington, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.

Policajt Derek Chauvin je zachytený na videu, ako v pondelok 25. mája najmenej päť minút tlačí kolenom na krk spútaného a ležiaceho Floyda. Za priestupok zatknutý 46-ročný Floyd sa sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice. Video sa rýchlo rozšírilo na internete a spustilo protesty v Minneapolise, ktoré nakoniec vyústili do násilia a rabovania.

Policajta Chauvina zatkli v piatok už skôr, spresnil komisár Harrington z úradu pre verejnú bezpečnosť v Minnesote. "Práve som dostal informáciu od Andrewa Evansa, šéfa útvaru na zadržiavanie podozrivých osôb, že policajta, ktorý bol identifikovaný ako Derek Chauvin, odviedli do väzby v súvislosti s prípadom smrti pána Floyda," povedal novinárom Harrington.

Rasizmus v Spojených štátoch nesmie byť normálom

Niekdajší americký prezident Barack Obama v piatok napísal, že rovnako ako milióny Američanov pociťuje úzkosť zo smrti Afroameričana v meste Minneapolis, ktorý zomrel po zásahu polície. Obama uviedol, že rasizmus nesmie byť v Spojených štátoch "normálom", píše agentúra AFP.

"To by v Spojených štátoch v roku 2020 nemalo byť normálom," napísal Obama v liste zverejnenom na Twitteri. "Nemôže to byť normálom," zdôraznil. Afroameričana Georgea Floyda zatkla polícia v Minneapolise v pondelok 25. mája večer po spáchaní priestupku.

My statement on the death of George Floyd: pic.twitter.com/Hg1k9JHT6R — Barack Obama (@BarackObama) May 29, 2020

Obama dodal, že v čase pandémie a ekonomickej krízy je prirodzené chcieť sa vrátiť k "normálu". Pre mnohých Afromaeričanov ale "normál" znamená odlišný prístup k nim na základe ich farby pleti. Podľa Obamu je na všetkých Američanoch, aby spolu vytvorili "nový normál". V dôsledku zabitia Floyda prebiehajú v mestách Minneapolis a Saint už tri dni nepokoje. Vláda do oboch miest rozmiestnila vojakov Národnej gardy.