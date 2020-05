Hororové VIDEO: Zvrhlík sledoval 11-ročné dievča až do domu, vo výťahu ho zneužil

PRAHA – Iba jedenásťročné dievčatko zažilo okamihy hrôzy, keď ho mal vo výťahu obchytkávať cudzí muž. Ten dieťa pravdepodobne sledoval od pražského nákupného centra až do domov.

Podľa vyjadrení policajného hovorcu Jana Daněka mal dosiaľ neznámy muž v nedeľu vo výťahu ohmatávať 11-ročné dievča.

Páchateľ s respirátorom na tvári maloletú pravdepodobne sledoval od obchodného centra v Hostivaři až do domu, v ktorom býva. „Vzhľadom k tomu, že ide o dom o cirka sto bytov, tak sa ľudia v dome nepoznajú a poškodená preto bez obáv s cudzím mužom nastúpila do výťahu. Tam na ňu mal muž sexuálne zaútočiť a začal ju ohmatávať v oblasti rozkroku, stehien a zadku,“ informoval Daněk s tým, že po zastavení výťahu dievča s plačom utekalo do bytu a všetko povedalo matke.

Prípad začali preverovať pražskí kriminalisti pre podozrenie zo spáchania trestného činu pohlavné zneužitie, za čo hrozí až osemročný pobyt za mrežami.

Kriminalisti zaistili kamerové záznamy muža, ktorý s dievčaťom nastúpil do výťahu. Teraz po ňom pátrajú. Ak spoznávate muža na záberoch, ozvite sa na linku 158.

Opis hľadaného zvrhlíka

Podľa polície má ísť o mladšieho muža štíhlej postavy, ktorý je vysoký asi 175 centimetrov. V čase činu mal hnedé vlasy dĺžkou k ušiam, respirátor s červenými ventilmi, svetlomodré rifle a zelenomodrú mikinu alebo bundu.