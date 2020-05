KORONAVÍRUS Úrady varujú pred agresívnymi krysami: Kvôli pandémii sú hladné, pozor na príbytky!

WASHINGTON - Obmedzenie prevádzky reštaurácií a ďalších občerstvovacích zariadení má vplyv aj na populácie pouličných krýs vo veľkých amerických mestách. Odborníci zo Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) varujú, že kvôli výpadku obvyklého prísunu jedla sa stávajú krysy agresívnejšími a vydávajú sa za jedlom ďalej než predtým, napísal denník The New York Times.

"Krysy nie sú agresívnejšie voči ľuďom, ale k sebe navzájom. Obracajú sa proti sebe," tvrdí odborník na hlodavce žijúce v mestách Bobby Corrigan. Podľa neho sú v New Yorku krysie kolónie, ktoré sa už po generácie spoliehajú na zásoby vyhodeného jedla objavujúceho sa každú noc v smetiakoch pri reštauráciách. Teraz kvôli reštrikciám spojeným s koronavírusom tento zdroj potravy vyschol a krysy sú hladné a zúfalé. Za potravou idú ďalej, než zvykli predtým, hľadajú cesty do ľudských obydlí, kde by mohlo byť jedlo a dokonca sa v niektorých prípadoch uchyľujú ku kanibalizmu. Podobne je to okrem New Yorku aj v Chicagu či New Orleans.

Zdroj: Getty Images

"Vyrážajú proti sebe do vojny, v niektorých populáciách si navzájom požierajú mladé a súperia spolu o tú potravu, ktorú sa im podarí nájsť," pokračuje Corrigan. Odporúča, aby si ľudia skontrolovali tesnosť svojich dverí, pretože na preniknutie do domov stačí krysám škára široká len jeden centimeter.

Podľa ďalšieho experta Jima Fredericksa zatiaľ nie sú dôkazy, že by krysy mohli prenášať koronavírus. Iné ochorenia však šíriť môžu a sú preto vždy rizikom pre verejné zdravie. Hoci niektoré kolónie zažívajú krušné časy, po znovuotvorení reštaurácií sa zrejme rýchlo vrátia k normálnemu životnému rytmu a dočasný výpadok ich nijak nepoznamená, ani nezmenší ich početnosť. Krysy sú totiž veľmi odolné a sú zároveň šikovní škodci.