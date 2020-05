Hranice so SR, ČR a Maďarskom by sa mali otvoriť od 15. júna, povedal rakúsky minister

Alexander Schallenberg

VIEDEŇ - Hranice Rakúska so Slovenskom, s Českom a Maďarskom by sa mohli úplne otvoriť od polovice júna. Povedal to v pondelok rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg po videokonferencii s rezortnými kolegami zo spomínaných krajín, informovala agentúra APA.