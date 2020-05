Holandsko umožní revolučnú resomáciu: Spôsobí koniec tradičných pohrebov a spopoľňovania?

Spravodajský server DutchNews.nl v tejto súvislosti v pondelok spresnil, že ešte treba dopracovať potrebné technické špecifikácie povoleného spôsobu resomácie. Resomácia je založená na alkalickej hydrolýze: telo sa umiestni do tlakovej nádoby, ktorá sa naplní zmesou vody a lúhu a zahrieva sa na približne 160 stupňov Celzia. Zvýšený tlak zabraňuje varu a telo sa rozkladá na základné chemické zložky, z ktorého je zložené. Celý proces trvá približne tri hodiny.

Uvedený proces bol patentovaný v Spojených štátoch už v roku 1888 a je legálny v niektorých štátoch USA a iných krajinách. Holandská pohrebná spoločnosť Yarden už v lete 2018 spustila kampaň, aby presvedčila vládu o zmene zákona o pohreboch a zlegalizovala novú techniku nakladania s pozostatkami zosnulých. Podľa jej prieskumov až okolo 23 percent Holanďanov považuje resomáciu za vhodnú alternatívu k tradičným kremáciám.

Vláda sa zaoberala aj možnosťou "humuzácie", čiže kompostovania ľudských pozostatkov a ich premenenie na prírodný organický odpad. Tento návrh presadzujú niektoré environmentálne hnutia aj v susednom Belgicku. Podľa správ Národnej rady pre zdravie však v súčasnosti nie je dostatok informácií na to, aby sa dalo povedať, či humuzácia spĺňa potrebné právne a environmentálne požiadavky.

Návrh nových právnych predpisov by mala holandská vláda zverejniť ešte pred tohoročnou letnou sezónou. Okrem iného by v nich mala byť aj zmienka o ukončení platnosti ustanovenia, podľa ktorého sú telesné pozostatky pochované po uplynutí najmenej 36 hodín od okamihu smrti. To by znamenalo ústupok miestnym židovským a islamským komunitám, podľa tradície ktorých, by mali byť zosnulí ľudia pochovaní čo najskôr po smrti.