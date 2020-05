Lenka zakotvila v Spojených štátoch, kde KORONAVÍRUS naplno udrel: Prežíva veľký smútok

Lenka Ferrara zakotvila v Spojených štátoch pred šestnástimi rokmi. V súčasnosti žije s manželom a trojročným synom v Palatine blízko Chicaga. Ako vníma situáciu s pandémiou nového koronavírusu?

„Tento zlý sen sa u nás v štáte Illinois začal 21. marca, kedy bolo naším guvernérom vyhlásené nariadenie ostať doma. Len banky a nevyhnutné obchody ako potraviny a ekvivalent Hornbachu mohli zostať otvorené. Školy boli zatvorené už o týždeň skôr,“ opísala pre Blesk.cz. V tom čase ešte nebolo nutné nosiť rúška. „V našom štáte boli vyhlásené pre verejné priestory až od prvého mája.“

Stúpa nezamestnanosť

Opatrenia v reakcii na koronavírus sa v štátoch USA líšia. „Aj keď je covid-19 celosvetový problém, tak s ním, samozrejme, všade bojujú trocha inak, a tak je to aj v rámci USA. Zaujímavé rozdielnosti v karanténnych opatreniach sú napríklad medzi demokratickými a republikánskymi štátmi. Demokratické štáty ako je Illinois, New York a Kalifornia majú tvrdšie a dlhšie zákazy, než tie republikánske,“ objasnila Lenka s tým, že kto by aj napriek prísnej karanténe skúšal trebárs podnikať, vykoledoval by si pokutu i väzenie. „Je známy aj prípad kajakára, ktorý si v Kalifornii sám pádloval uprostred oceánu, a aj tak ho pokutovali,“ spomenula Češka.

Koncerty i festivaly dostali stopku, problémy sú aj so svadbami

Američania prichádzajú o prácu. Podľa Lenky viacero malých podnikov a reštaurácií neustojí takmer trojmesačnú uzávierku. „Federálna vláda síce všetkým Američanom poslala 1200 dolárov a 500 dolárov na dieťa a podnikom a firmám poskytla ďalšie príspevky, ale sú to len kvapky v mori. Nezamestnanosť stúpa a pri davoch žiadateľov nie sú pracovné úrady schopné žiadosti spracovávať.“

V krajine sa zrušili aj letné koncerty či festivaly. „Aj veľa ďalších aktivít je stále v nedohľadne. Američania zbožňujú šport. Obzvlášť Chicago má obrovských fanúšikov bejzbalu,“ povedala žena a dodala, že problémy sú aj so svadbami. „Známi museli svadbu premiestniť na záhradu pri dome a zmenšiť počet hosťov na 50, čo je málo, pretože tu 150 hostí na svadbe nie je nič nezvyčajné.“

Smútok za rodinou

Češku a americkým občianstvom ale najviac trápia problémy s cestovaním. „Každé leto cestujem za rodinou na Moravu a momentálne vôbec neviem, či sa to tento rok uskutoční. Tiež si neviem predstaviť, ako by môj trojročný syn vydržal 9 hodín s rúškom v lietadle,“ skonštatovala.

Lena vyjadrila aj obavy z ďalších možných reštrikcií. „Medzi leteckými spoločnosťami sa hovorilo o imunitných pasoch, čo by mohlo znamenať, že napríklad do lietadla smiete ísť jedine vtedy, ak ste nákazu prekonali, alebo proti nej budete v budúcnosti očkovaní.“

Najhoršie zasiahnutou krajinou koronavírusovou infekciou sú Spojené štáty s 99.300 úmrtiami z 1.686.436 prípadov nákazy. Okolo 451.000 ľudí tam bolo vyhlásených za vyliečených.