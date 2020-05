Našli čiernu skrinku pakistanského zrúteného lietadla: Mrazivé slová muža, ktorý prežil katastrofu

Pri páde lietadla prišlo v piatok o život 97 z 99 ľudí na palube, vyplýva z oficiálnych údajov. Stroj sa zrútil len niekoľko minút pred pristátím v najväčšom pakistanskom meste a pri páde poškodil množstvo domov. Práce na mieste v nedeľu pokračovali.

Zdroj: TASR/AP Photo/Fareed Khan

Muž, ktorý prežil, v televízii priblížil dramatické momenty. "Ľudia upadali do paniky a začali sa hlasno modliť," povedal Muhammad Zubajr pre televíziu Geo. "Pilot udržal lietadlo ďalších desať až pätnásť minút vo vzduchu a pokúsil sa druhýkrát pristáť, lietadlo však spadlo," uviedol s tým, že následne videl všade naokolo oheň a počul krik. Podarilo sa mu vyslobodiť a vyskočil z vraku z asi trojmetrovej výšky.

Zubajr je jedným z dvoch ľudí, ktorí nešťastie prežili. Utrpel popáleniny, podľa úradov sa však nachádza v stabilizovanom stave. Zábery krátko po zrútení lietadla zachytávali ničivé následky. Obyvatelia štvrte Model Colony sa ponáhľali na pomoc a hľadali preživších. Miesto pádu lietadla sa nachádza len asi dva kilometre od pristávacej dráhy. Pokým hasiči bojovali s ohňom, z trosiek zrútených domov vyťahovali ľudí. Husto obývané prístavné mesto v južnom Pakistane má približne 14 miliónov obyvateľov. Podľa ministerstva zdravotníctva provincie Sindh dosiaľ identifikovali 26 pasažierov a príbuzným odobrali najmenej 45 vzoriek DNA. Zranenia utrpelo osem obyvateľov zasiahnutých domov.

Zdroj: TASR/AP Photo/Fareed Khan

Airbus A320 spoločnosti PIA na linke PK8303 smeroval v piatok do Karáči z výchopakistanského mesta Láhaur. Na palube bolo 91 pasažierov a osem členov posádky. Presná príčina zrútenia nie je zatiaľ známa. Pilot však krátko pred pádom hlásil technické problémy, uviedol riaditeľ PIA Aršad Malik. Rádiová komunikácia poukazuje na vypovedanie motorov. Pakistanská vláda v sobotu ohlásila odškodné pre pozostalých obetí, ako aj miestnych obyvateľov, ktorých domy boli zničené. Vláda prisľúbila dôsledné vyšetrenie havárie, komisia pod vedením vzdušných síl by mala prvé výsledky predložiť do mesiaca. K pádu došlo len týždeň po tom, ako pakistanské úrady rozhodli o obnovení vnútroštátnej leteckej dopravy. Vzhľadom na koronavírusovú pandémiu sú medzinárodné lety do juhoázijskej krajiny zrušené do konca tohto mesiaca.