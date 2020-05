KORONAVÍRUS Srbsko postupne poľavuje: Najprv obnovenie letov, teraz otvorenie hraníc

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Vojinovic

BELEHRAD - Srbsko sa rozhodlo otvoriť od piatka svoje hranice pre cudzincov, ktorí sa už pri vstupe do krajiny nebudú musieť preukazovať negatívnym testom na koronavírus ani podstupovať karanténu. Oznámila to vo štvrtok srbská ministerka dopravy Zorana Mihajlovičová, ktorú citoval denník The Guardian.