Stredoškolák so záľubou v programovaní vytvoril sledovač KORONAVÍRUSU, núkali mu zaň milióny: Odmietol!

Americký stredoškolák Avi Schiffmann kvôli práci na internetovej stránke zanedbával školu. Nepáčilo sa mu totiž, aké náročné bolo získať relevantné informácie o novom type koronavírusu v čase, keď sa v Číne objavili prvé správy o ochorení covid-19. „Nájdenie akýchkoľvek informácií bolo veľmi ťažké. Musel som navštíviť rôzne čínske vládne portály. Vtedy mi napadlo si vytvoriť vlastnú stránku, ktorá bude o tomto víruse informovať,“ vysvetlil chlapec v rozhovore pre Aish.com.

Celé sa to teda začalo ako voľnočasový projekt. No tínedžera, ktorý je samouk, doslova pohltil. Raz vraj nespal päťdesiat hodín, aby vyriešil technický problém. Kóderske vedomosti nadobudol z internetu, v pochopení šírenia epidémie mu zas pomohli skúsenosti rodičov, ktorí pôsobia v lekárskom prostredí.

Jeho stránka ncov.2019.live je spojená s databázou oficiálnych stránok o koronavíruse. A len čo jedna z nich zverejní čerstvé údaje o epidemiologickom vývoji v krajine, web ncov.2019.live sa ihneď aktualizuje. Denne ho navštívi okolo 30-miliónov ľudí a celkovo má zhruba 700-miliónov zobrazení.

„Ovládlo to môj život,“ povedal Schiffmann, ktorý mohol zarobiť 8-miliónov dolárov (v prepočte 7,4-milióna eur). Peniaze záujemncu ale odmietol. „Mám iba 17. Nepotrebujem 8 miliónov. Nechcem z toho profitovať. Nechcem byť zmluvne zaviazaný vykonávať zmeny, s ktorými nesúhlasím,“ povedal pre Business Insider. „Ľudia mi hovoria, že to oľutujem, no ja mám plány, na ktoré by to mohlo mať negatívny vplyv,“ dodal.

Schiffmann nedal priestor ani reklame. Keby ju mal na stránke od začiatku, vyniesla by mu obrovské peniaze, pravdepodobne až 30-miliónov dolárov (vyše 27,6-milóna eur). Web má len jeden zdroj príjmov, a to dobrovoľné darcovstvo - príspevok na kávu.

Mladík sa o svoju budúcnosť báť rozhodne nemusí. Už teraz má viacero pracovných ponúk, dokonca aj od spoločnosti Microsoft.