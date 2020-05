KORONAVÍRUS USA čelia obrovským problémom: Hrozivá bilancia, Trump znovu varoval WHO

Táto inštitúcia so sídlom v Baltimore, ktorá monitoruje vývoj pandémie v USA, zaznamenala iba v jednom týždni 10.000 úmrtí. Spojené štáty majú najvyšší počet úmrtí na COVID-19 na svete, ako aj najviac potvrdených prípadov infekcie, avšak niekoľko krajín - vrátane Belgicka, Španielska, Británie, Talianska či Švédska - zaznamenalo viac úmrtí na jedného obyvateľa. V štáte New York úrady registrujú takmer tretinu všetkých úmrtí, uviedla JHU.

Na základe priemeru 20 epidemiologických modelov môže bilancia mŕtvych do 6. júna dosiahnuť 112.000. V USA sa dosiaľ vykonalo takmer 11,5 milióna testov, čo je menej než v desiatkach iných krajín na jedného obyvateľa, a vyliečilo sa približne 272.000 pacientov. Počet úmrtí dosiahol v USA hranicu 50.000 už 24. apríla, pričom 11. mája ich bolo 80.000.

Podľa najnovších údajov počet úmrtí na COVID-19 v USA už druhý deň za sebou klesá - za uplynulých 24 hodín ich zaznamenali 759. Pandémia od konca minulého roka, keď vypukla v Číne, celosvetovo zabila už vyše 316.000 ľudí.

Americký prezident Donald Trump v pondelok označil Svetovú zdravotnícku organizáciu za "bábku Číny" a potvrdil, že zvažuje zníženie alebo zrušenie jej podpory zo strany Spojených štátov. Trump dodal, že USA ročne platia do fondov WHO približne 450 miliónov dokárov, čo je najväčší príspevok zo všetkých členských krajín. Podľa jeho slov WHO "nezaobchádza s USA dobre".

Trump pohrozil permanentným zmrazením financovania WHO

Americký prezident Donald Trump v pondelok pohrozil, že permanentne zmrazí financovanie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zo strany Spojených štátov, pokiaľ v nej do 30 dní nedôjde k "podstatným zlepšeniam". Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

Washington pozastavil svoju finančnú podporu WHO v polovici apríla a obvinil túto organizáciu, že má príliš blízke vzťahy s Čínou, ako aj z toho, že zatajuje a zle vedie riešenie koronavírusovej pandémie. Trump zároveň na Twitteri zverejnil fotografiu listu, ktorý zaslal generálnemu riaditeľovi WHO Tedrosovi Adhanomovi Ghebreyesusovi.

Trump ho v danom liste informuje, že "ak Svetová zdravotnícka organizácia v priebehu nasledujúcich 30 dní nepristúpi k podstatným zlepšeniam, z dočasného pozastavenia financovania zo strany USA spravím permanentné a zvážim aj naše členstvo v tejto organizácii". Šéf Bieleho domu predtým vyhlásil, že USA ročne platia do fondov WHO približne 450 miliónov dolárov, čo je najväčší príspevok zo všetkých členských krajín. Podľa jeho slov WHO "nezaobchádza s USA dobre".