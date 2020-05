KORONAVÍRUS Česko zaznamenalo najvyšší denný prírastok infikovaných za mesiac

PRAHA - V Česku v pondelok pribudlo 111 nových prípadov choroby COVID-19. Je to najvyšší denný prírastok od 21. apríla. Prvýkrát v máji tiež denný nárast prekročil sto prípadov. Počet vyliečených sa zvýšil o 179 na 5641 ľudí. Obetí je stále 297. Po odpočítaní mŕtvych a vyliečených je v ČR aktuálne 2648 infikovaných. Vyplýva to z údajov ministerstva zdravotníctva.

Najviac doteraz potvrdených prípadov infekcie je v Prahe, a to 1981. Viac ako 1000 nakazených hlási tiež Moravskosliezsky a Stredočeský kraj. V hlavnom meste je aj najväčší podiel prípadov nákazy na počet obyvateľov. Na 100.000 obyvateľov Prahy pripadá viac ako 152 nakazených. Naopak, v južných Čechách evidujú približne 28 infikovaných na 100.000 obyvateľov, čo je najmenej v Česku.

V pondelok podľa doterajších údajov nikto s nákazou covid-19 nezomrel. Ak by tento údaj vydržal, bol by to prvý deň bez obete od 15. apríla. Podobne ako v prípade vyliečených sa ale aj táto štatistika mení. Doteraz najviac zomrelých je v Prahe, a to 93. V Moravskosliezskom kraji zaznamenali 48 obetí, v Karlovarskom 34, v Stredočeskom 23 a v Ústeckom 21. Najlepšie je na tom Zlínský kraj s dvoma zosnulými.

U väčšiny infikovaných má choroba mierny priebeh. K včerajšiemu ranu bolo hospitalizovaných 166 ľudí s COVID-19, z toho 36 ich bolo v ťažkom stave.