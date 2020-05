KORONAVÍRUS Trumpovho bývalého právnika údajne prepustia z väzenia: Dôvodom je pandémia

NEW YORK - Bývalého právnika amerického prezidenta Donalda Trumpa Michaela Cohena vo štvrtok údajne prepustia z väzenia z dôvodu koronavírusovej pandémie. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá sa odvoláva na správy amerických médií.

Cohena (53) údajne prepustia ešte pred uplynutím trestu s tým, že jeho zvyšok si odpyká v domácej väzbe. Úrady Cohenovo prepustenie oficiálne neoznámili, denníku The New York Times a ďalším médiám to však potvrdili zdroje, ktoré si želali zostať v anonymite.

Cohenov právnik Roger Adler v polovici apríla uviedol, že viacero pracovníkov a väzňov vo väznici Otisville v americkom štáte New York sa nakazilo koronavírusom. Úrady najskôr žiadosť o prepustenie odmietli. Podľa The New York Times sa vo väzniciach dosiaľ koronavírusom nakazilo okolo 2500 ľudí.

Súd poslal Cohena do väzenia na tri roky v decembri 2018 po tom, čo sa priznal k daňovým únikom, poskytnutiu nepravdivých údajov finančnej inštitúcii, nezákonnému prispievaniu na politickú kampaň a poskytnutiu nepravdivých údajov Kongresu. Na výkon trestu nastúpil začiatkom mája 2019.