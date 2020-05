Ďalšie dieťa v českej škôlke má KORONAVÍRUS: V karanténe je celá budova!

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

PRAHA - V Materskej škole Gagarinova v pražskom Suchdole je na covid-19 pozitívne druhé dieťa. Kvôli karanténe tak bola od pondelka uzavretá celá škôlka, a to do 29. mája. Na webe škôlky to v pondelok uviedol riaditeľ MŠ Gagarinova Stanislav Zelený. U prvého dieťaťa sa nákaza potvrdila v sobotu 16. mája. Pôvodne bola uzavretá kvôli karanténe len jedna trieda, ktorú infikované dieťa navštevovalo.