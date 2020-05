Španielsko doplatilo na svoju chybu, tvrdí tamojší lekár: TOTO považuje za rozbušku nákazy!

Ako Díaz Roque pre CNN Prima NEWS povedal, lekári zo zdravotných stredísk musia robiť neľahké rozhodnutia.

Keď doktor po odchode z bývalej práce nastúpil do zdravotného strediska v strednom Španielsku, jeho prvé dni sprevádzal chaos. „Nepoznal som doktora ani zdravotné sestry, s ktorými som mal pracovať. Bolo to hektické, netuším, koľko pacientov sme prijali v ordinácii alebo koľko sme ich navštívili doma. Pod zdravotné stredisko spadá aj niekoľko domov pre seniorov. Pokiaľ zavolajú, musíme tam ísť,“ spomína a tvrdí, že vo všetkých zariadeniach pre seniorov boli infikovaní.

Yanier Díaz Roque Zdroj: FB/Yanier Díaz Roque

Rozbuška nákazy

Díaz Roque najčastejšie vyrážal do domova, ktorý vedú sestričky v dôchodkovom veku. „Niektorí zamestnanci vrátane miestneho lekára boli na PN-ke kvôli podozreniu z nákazy koronavírusom. Musel som tam ísť niekoľkokrát, aby som podpísal úmrtný list.“

Pod tento stav sa podľa doktora podpísali návštevy, ktoré prebiehali ešte vo februári a v marci. „Prichádzali sem deti, vnuci i pravnuci, takže vírus sa do domova dostal s príbuznými. Rodina je pre Španielov dôležitá, objímajú sa, vítajú sa bozkom. Ľudia, ktorí žijú v Madride kvôli štúdiu či zamestnaniu, sú zvyknutí vracať sa do miest, odkiaľ pochádzajú. Keď sa uzavreli univerzity, všetci študenti sa vrátili do svojich domov v iných autonómnych spoločenstvách. To bola rozbuška nákazy,“ domnieva sa lekár.

Neskorá reakcia na pandémiu

Z pohľadu odborníka bola karanténa zavedená neskoro. „Problém je, že zdravotný personál patrí medzi najzasiahnutejšie skupiny. V Španielsku je vyše 30-tisíc lekárov a sestier s covid-19 (zhruba 20 % všetkých infikovaných, pozn. red.), pretože nemali dostatok ochranných prostriedkov.“

Z jeho slov vyplýva, že problémy nastali najmä s ochrannými oblekmi. „Obleky sú na jedno použitie. To sme si ale nemohli dovoliť. Používali sme jeden oblek na celú smenu, nie len na jednu návštevu u pacienta doma. Po každej návšteve sme obleky dezinfikovali, aby sme ich mohli znova použiť.“

Lekár na otázku, prečo sa vírus v Španielsku tak veľmi rozšíril, odvetil, že najdôležitejšie sú rozhodnutia vlády. „Môj názor je, že Portugalsko, ktoré zdieľa so Španielskom hranicu, zvládlo krízu dobre. Španielsko horšie. Rolu tu nehrala politická príslušnosť. Portugalsku vládne ľavicová vláda rovnako ako v Španielsku. V rôznych krajinách pristupovala vláda k zásadným rozhodnutiam skôr než v Španielsku. My sme videli, aká je situácia v Taliansku, ale nezaviedla sa plošná karanténa. Portugalsko sa poučilo zo situácie v Číne, Taliansku i Španielsku a rozhodlo sa konať.“

Ľudia sú v strese

Aranda de Duero už síce hlási menší počet infikovaných, v meste však naďalej pretrváva úzkosť. „V domovoch pre seniorov zostávajú ľudia s príznakmi covid-19, ktorým nebol urobený test. My ich stav sledujeme zo zdravotného strediska. Pokiaľ sa symptómy zhoršia, pošleme ich do nemocnice,“ priblížil doktor.

Stalo sa už ale aj to, že nemocnica nemohla prijať pacienta. „Zažili sme niekoľko kritických dní. Musel som volať do nemocnice, či môžu prijať pacienta, za ktorým som vyrazil. Doktorov ako ja ale bolo viac. Ak niekto volal kvôli 90-ročnému pacientovi a zároveň iný lekár potreboval posteľ pre 30-ročného pacienta, nemocnica dala prednosť mladšiemu. Následne informovali prvého doktora, kedy bude možné prijať staršieho pacienta. Toto sa mi stalo tri- či štyrikrát. Momentálne už nemocnice prijímajú všetkých pacientov,“ opísal svoju skúsenosť Díaz Roque.

Aj on má strach, že sa infikuje. V Španielsku žije sám a zažil dve noci plné úzkosti. „V televíznych správach som videl príbeh lekárky, ktorá podľahla covidu-19 v 28 rokoch. Pracovala v podobnom zdravotnom stredisku ako ja. Uvedomil som si, že by sa to mohlo stať aj mne. V noci som nespal a ťažko sa mi dýchalo. Stalo sa to na konci marca. Chápem ľudí, ktorí mi volajú do strediska. Nič nepredstierajú, úzkostné stavy vyvolávajú úzkostné symptómy,“ dodal doktor.

Španielsko eviduje vyše 26.000 úmrtí na nový koronavírus. Ochorením covid-19 sa tam celkovo infikovalo viac ako 250.000 ľudí, pričom okolo 154.000 sa už vyliečilo.