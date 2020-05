Trump neprestáva obviňovať Čínu: Videl som dôkaz, že vírus pochádza z Wu-chanu, tvrdí!

Trump tiež povedal, že Čína vírus buď nedokázala zastaviť, alebo ho nechala šíriť sa ďalej. Americký prezident vyjadril presvedčenie, že nový koronavírus pochádza z laboratória v ústave virológie vo Wu-chane. "Dozvieme sa odkiaľ to je, odkiaľ to pochádza... Existuje veľa teórii... Možno nám to dokonca povie Čína," povedal.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

Jeden z prítomných novinárov sa ho spýtal, či videl niečo, vďaka čomu je on sám tak veľmi presvedčený o tom, že koronavírus pochádza práve z laboratória vo Wu-chane. "Áno, videl som," odpovedal Trump. Na ďalšiu otázku médií, čo konkrétne ho o tom presvedčilo, však už prezident povedal len: "To vám nemôžem povedať. Nie je mi dovolené povedať vám to."

Trump a niektorí ďalší predstavitelia USA už skôr vyslovili domnienky, že laboratórium v ústave virológie v čínskom Wu-chane, bolo zdrojom globálnej pandémie, dôkazmi to však nepodložili. Ústav virológie vo Wu-chane takéto obvinenia poprel, a za nepravdepodobné ich označili aj viaceré americké úrady. Samotné americké tajné spravodajské služby dospeli k záveru, že nový druh koronavírusu nebol vyrobený človekom ani geneticky upravený, o čom skôr vo štvrtok informoval Úrad riaditeľa spravodajských služieb (DNI).

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

Všeobecne je rozšírený názor, že nový koronavírus vznikol v zmienenom Wu-chane na tzv. mokrom trhu predávajúcom čerstvé mäso, pričom na človeka sa preniesol zo zvierat, uvádza Sky News. Trump vo štvrtok odmietol povedať, či považuje čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga za zodpovedného za to, čo on sám nazýva dezinformáciou. Čínu však kritizoval za to, že vírus hneď vo Wu-chane nepotlačila.

"Je to niečo, čo mohlo byť potlačené na mieste vzniku a mohlo to byť potlačené relatívne ľahko... Stala sa teda jedna z dvoch vecí. Buď to nedokázali z kompetenčného hľadiska, alebo ho nechali rozšíriť sa... Povedal by som, že sa to pravdepodobne vymklo spod kontroly," uviedol. Napätie medzi Pekingom a Washingtonom sa v posledných týždňoch vystupňovalo. Čína naznačila, že koronavírus na jej územie mohla priniesť americká armáda. Trump zase v stredu uviedol, že sa chystá v súvislosti s pandémiou vyvodiť dôsledky pre Čínu, pripomína Sky News.

Ochorenie COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje, si podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa v USA vyžiadalo už vyše 61.000 obetí na životoch. Spojené štáty, kde dosiaľ celkovo zaznamenali viac než milión nakazených, sú momentálne pandémiou najzasiahnutejšou krajinou na svete.