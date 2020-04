Svedectvo z ohniska európskej nákazy: Marky je v rizikovej skupine, pred potravinami čakala takmer hodinu

PIEMONT – Taliansko sa jej pred vyše dvadsiatimi rokmi stalo domovom. Češke Marky však koronavírusová infekcia veľmi tvrdo zasiahla do života. Žije totiž v dedinke neďaleko mesta Alessandria v regióne Piemont, ktorý je aktuálne druhou najrizikovejšou oblasťou krajiny. Eviduje takmer 26-tisíc infikovaných. Podľa ženy, ktorá patrí do rizikovej skupiny, je situácia veľmi zlá.

Češka Marky Volf (45) sa pred 22 rokmi odsťahovala zo Svítav do Talianska. Prekonala rakovinu prsníka, a preto spadá do rizikovej skupiny ohrozenej nákazou COVID-19. Jej svedectvo priniesol Blesk.cz.

„V meste je obrovský tlak na nemocnice, máme tam tri prispôsobené špeciálne na covid, situácia je tu naozaj vážna,“ opísala Marky, ktorá vyjde von jedine s rúškom a rukavicami.

Zdroj: FB/Marky Volf - autor

Zatiaľ sa podľa nej mohlo vychádzať do okruhu 200 metrov od domu, a to v prípade potreby prejsť sa. „Priznám sa, že občas idem nakúpiť, prehodím pred pekárňou alebo mäsiarstvom pár slov so známymi, ale v dedinskom supermarkete sa všetci jeden druhému vyhýbame,“ povedala Marky.

V rade na nákup čakala aj trištvrte hodinu. „Niekoľko dní tu šialene pršalo, takže stáť pred obchodom trištvrte hodinu v daždi a zime bolo celkom nepríjemné. Ale premýšľala som na tým a myslím si, že keby to bolo v Česku, tak polovica ľudí sa začne búriť. Takto sme tam poslušne stáli, hoci to bolo skutočne nadlho. Prísne opatrenia tu naozaj prijímame,“ dodala.

Zdroj: FB/Marky Volf - autor

Od 4. mája by ale aj v jej oblasti malo dôjsť k miernemu uvoľňovaniu. „Dúfala som, že si asi po dvoch mesiacoch budem môcť zájsť nakúpiť do mesta, pretože tie potraviny sú už u nás na dedine drahšie, ale možné to nebude. Len už sa budem môcť ísť prejsť do prírody ďalej než stanovených 200 metrov od domu. Všetci v mojom okolí sú veľmi opatrní a nechcú nič uponáhľať. Osobne s tým tiež súhlasím,“ tvrdí Marky s tým, že „ponorku“ tam už zažil asi každý.

Žena pripomenula aj iný veľký problém – naštartovanie talianskej ekonomiky. „Ako majú rodiny vyžiť s úsporami? Štát síce dáva sociálne dávky a snaží sa pomáhať aj podnikateľom, ale mnohokrát je to nedostačujúce. Je to taký začarovaný kruh. Obavy o budúcnosť tu sú. Uvoľnenie sa musí začať, ale veľmi postupne a opatrne. Aby sme sa nevrátili tam, kde sme boli,“ skonštatovala.