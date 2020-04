KORONAVÍRUS Ako sa to celé začalo v Európe: Je stále jasnejšie, že v talianskej Lombardii sa stala chyba!

Taliansko malo tú smolu, že bolo prvou západoeurópskou krajinou zasiahnutou nákazou. V celkovom meradle je s viac ako 26.000 obeťami hneď na druhom mieste za USA.

​​Prvý prípad nákazy bol v Taliansku zaznamenaný 21. februára, v čase, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) stále trvala na tom, že vírus je "zvládnuteľný" a že nie je zďaleka taký nákazlivý ako chrípka.

Podľa odborníkov potrvá roky, kým sa odhalí, kde sa stala chyba

Existujú ale dôkazy, že demografické nedostatky, aj nedostatky v zdravotnej starostlivosti, spoločne s politickými a obchodnými záujmami vystavili desať miliónov obyvateľov Lombardie nebezpečenstvu v takej miere, akú nijaká iná oblasť nezažila. A zasiahnutí boli najmä tí najzraniteľnejší, starí ľudia v opatrovateľských domoch.

Virológovia a epidemiológovia tvrdia, že bude trvať roky, kým sa zistí, kde sa stala chyba a ako je možné, že nákaza zahltila zdravotný systém považovaný za jeden z najlepších v Európe. V susednom Benátsku (Veneto) bol vplyv pandémie výrazne miernejší.

Prokurátori hľadajú vinníka, zdravotníci sú hrdinovia

Štátni zástupcovia teraz zvažujú, či je možné zo smrti stoviek ľudí v opatrovateľských domovoch niekoho obviniť. Veľa z týchto obetí ani nie je započítaných v oficiálnej lombardskej bilancii, ktorá hovorí o 13.269 mŕtvych.

Lombardskí lekári a zdravotné sestry v prvej línii sú medzitým vyzdvihovaní ako hrdinovia, ktorí pri ošetrovaní chorých riskovali životy, navyše v situácii mimoriadneho stresu, vyčerpania, izolácie a strachu.

Aj potom, čo Taliansko registrovalo prvý prípad nákazy, doktori nerozumeli neobvyklému spôsobu, ktorým sa ochorenie COVID-19 môže prezentovať, keď niektorí z pacientov veľmi rýchlo strácali schopnosť dýchať. „Chýbali nám klinické informácie,“ hovorí Maurizio Marvisi, pneumológ zo súkromnej kliniky San Camillo v ťažko zasiahnutom meste Cremona.

JIS-ky praskali vo švíkoch, stratégia lekárov sa ukázala ako smrtiaca

Pretože jednotky intenzívnej starostlivosti v Lombardii boli hneď v prvých pár dňoch zaplnené infikovanými, mnoho lekárov sa snažilo liečiť a sledovať svojich pacientov doma, kde im bol dokonca aj dávaný kyslík. Táto stratégia sa ale ukázala ako smrtiaca. Mnohí zomreli doma, alebo krátko po tom, ako boli hospitalizovaní, pretože váhali so zavolaním sanitky.

Taliansko bolo donútené spoliehať sa na domácu starostlivosť čiastočne kvôli malému počtu lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Po rokoch rozpočtových škrtoch v krajine na 100.000 ľudí pripadalo len 8,6 lôžok na JIS-kách, čo je menej ako priemerných 15,9 v rozvinutých krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

V dôsledku toho zostali v prvej línii pri odhaľovaní pacientov s koronavírusom lekári primárnej starostlivosti, armáda často praktických lekárov, ktorí robia sami na seba a pracujú mimo verejného nemocničného systému.

Pretože boli testovaní len tí, ktorí vykazovali silné príznaky (lebo laboratória v Lombardii nápor nezvládali), nevedeli títo rodinní lekári často ani to, či nie sú sami pozitívni. Nedostali nijaké pokyny, či majú chorého vyšetriť alebo ho poslať k špecialistovi, a už vôbec nemali prístup k ochrannému vybaveniu, ako to bolo v nemocniciach.

Koronavírusom sa v Taliansku nakazilo asi 20.000 pracovníkov v zdravotníctve a 150 lekárov zomrelo.

Politickí predstavitelia ignorovali odporúčanie

Dva dni nato, čo Taliansko zaznamenalo svoj prvý prípad nákazy v lombardskej provincii Lodi, čo viedlo k vyhláseniu karantény v desiatich mestách, bol ďalší pozitívny prípad oznámený vo viac ako hodinu cesty vzdialenom Alzane v provincii Bergamo.

Taliansky najvyšší zdravotný inštitút 2. marca odporučil uzavretie Alzana a neďalekého Nembra, rovnako ako to bolo v prípade miest v provincii Lodi. Politickí predstavitelia sa ale týmto odporúčaním neriadili a umožnili tak, že sa infekcia šírila ešte druhý týždeň až do chvíle, kedy bola karanténa 7. marca vyhlásená v celej Lombardii.

Na otázku, prečo nebola provincia Bergamo uzavretá skôr, premiér Giuseppe Conte uviedol, že tak mala urobiť lombardská regionálna vláda. Guvernér Lombardie Attilio Fontana ale reagoval, že ak došlo k chybe, "tak ju urobili obaja". „Nemyslím si, že je nás možné v tejto situácii viniť,“ dodal.

Lombardia, časovaná bomba pre nákazu koronavírusom

V Lombardii žije šestina z 60-miliónovej talianskej populácie; je to najhustejšie obývaný región, ktorý je domovom obchodnej metropoly Milána a priemyselným srdcom krajiny. V Lombardii žije viac ľudí starších ako 65 rokov než v iných regiónoch. Nachádza sa tu 20 percent talianskych opatrovateľských domov. To všetko predstavuje pre nákazu koronavírusom časovanú bombu.

„Je zrejmé, keď sa na to pozrieme spätne, že sme mali Lombardiu úplne uzavrieť, každý mal zostať doma a nikto nemal vychádzať,“ hovorí Andrea Crisanti, mikrobiológ a virológ, ktorý je poradcom regionálnej vlády v Benátsku. Uznal ale, že by to bolo ťažké, vzhľadom na to, akú úlohu Lombardia hrá v talianskej ekonomike. „Asi z politických dôvodov sa k tomu nepristúpilo,“ povedal Crisanti reportérom.

Obrovský tlak na podnikateľov, zamestnanci sa obávali o svoje zdravie

Odborové zväzy a starostovia z najviac postihnutých lombardských miest teraz hovoria, že hlavný taliansky podnikateľský zväz Confindustria na úrady vyvíjal obrovský tlak, aby nepristúpili k zastaveniu výroby. Zväz vraj vtedy tvrdil, že ekonomické straty budú v regióne, ktorý je zodpovedný za 21 percent talianskeho HDP, príliš vysoké.

Týždeň po vypuknutí nákazy v krajine a potom, čo bolo registrovaných vyše 100 prípadov infekcie v Bergame, začala 28. februára pobočka zväzu Confindustria v tejto provincii kampaň na sociálnych sieťach s cieľom upokojiť nervóznych investorov. Zväz okrem iného trval na tom, že nákaza v regióne nie je horšia ako v iných oblastiach a že výroba v miestnych oceliarňach a ďalších priemyselných podnikoch nie je nijako zasiahnutá.

Aj potom, čo vláda 7. marca uzavrela celú Lombardiu, zväz dovolil továrňam, aby zostali otvorené. To vyvolalo štrajk medzi zamestnancami, ktorí sa obávali o svoje zdravie. „Bola to obrovská chyba,“ hovorí Giambattista Morali z odborového zväzu kovorobotníkov v meste Dalmine v Bergame.

Zatiaľ čo sa centrálna vláda zameriavala na nájdenie nových lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti, testovacia kapacita pokrivkávala a opatrovateľské domy v Lombardii boli ponechané svojmu osudu.

Milánski štátni zástupcovia, ktorí prešetrujú úmrtia v opatrovateľských domoch, venujú zvláštnu pozornosť hlavne rozhodnutiu regionálnej vlády, ktorá 8. marca povolila, aby boli uzdravujúci sa pacienti s ochorením COVID-19 umiestnení späť do opatrovateľských domovov. Malo to uvoľniť nemocničné lôžka.