KORONAVÍRUS Český epidemiológ naložil politikom: Nie je dôvod zatvárať hranice a zakazovať cestovanie

Podľa hlavného epidemiológa Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) Petra Smejkala nie je dôvod zavrieť hranice a zakazovať cestovanie. Povedal to v rozhovore pre týždenník Echo.

Smejkala tak reagoval na vyjadrenie ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha, ktorý minulý víkend ľuďom odkázal, nech v lete zabudnú na otvorenie hraníc, pričom vycestovať sa bude môcť buď do Chorvátska, alebo na Slovensko.

„Neviem, z čoho pán minister vychádza. Ja vychádzam vo svojom úsudku z toho, že na takéto vyjadrenia, kam bude možné v lete cestovať, je koncom apríla naozaj skoro. Situácia sa môže zmeniť akýmkoľvek smerom. Vyjadrovať sa dnes k tomu, do ktorých krajín budeme môcť ísť za dva, tri alebo päť mesiacov, mi príde predčasné. Tiež som už niekde počul, že hranice budú zatvorené rok, dokonca dva roky.“

O dvoch rokoch sa zmienil námestník českého ministra zdravotníctva Roman Prymula, o roku hovoril český prezident Miloš Zeman.

Zdroj: Getty Images

„Situácia sa mení a vyvíja. Každá krajina môže mať úplne iný priebeh epidémie. Samozrejme, že ako epidemiológ pochopím, že by ľuďom zakázali jazdiť do štátov, kde je výrazne väčšia hrozba nákazy koronavírusom, takže by tú infekciu mohli priviezť sem. (...) Nesmieme tiež zabúdať na to, že každá krajina má regióny, kde sa epidémia skutočne nekontrolovateľne šírila, a iné, kde vážny problém nebol. Riziko tam bolo podobné ako u nás. Vo viacerých európskych krajinách sa dá zistiť epidemiologická situácia v konkrétnych regiónoch. Preto sa mi nepáči, keď sa všeobecne hovorí o tom, že budú zatvorené hranice a nikto nikam nebude smieť cestovať. To je naozaj prestrelené,“ myslí si odborník z IKEM.

Smejkal na rovinu priznal, že mu nie je jasné, prečo by sa malo cestovať len na Slovensko a k Jadranu. „Keď sa pozriem po Európe, tak sú na tom dobre škandinávske krajiny. Nie je mi jasné, prečo by vláda mala zakazovať jazdiť do škandinávskych krajín. Pripadá mi to ako vyjadrenie, ktoré naozaj nebolo do detailov premyslené. Takých vyjadrení bolo od vládnych politikov už mnoho. Keď chcú niečo povedať do médií, mali by si to dopredu rozmyslieť a poradiť sa s odborníkmi. Skutočne ma znervózňuje, že by sme mali mať zatvorené hranice, keď pre to nie je nijaký epidemiologický dôvod. Keď nie je jasné epidemiologické riziko,“ skonštatoval a povedal, že keď sa pozrie na európske epidemiologické dáta, vidí, že v Európe je veľa krajín, ktoré sú z hľadiska rizika nákazy úplne porovnateľné s Českom. „Neviem, prečo by sa tam nemohlo cestovať,“ uzavrel.