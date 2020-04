KORONAVÍRUS Dovolenkový raj Slovákov chce otvoriť hranice pre turistov, Chorvátsko už rokuje s krajinami EÚ

Čítajte aj: KORONAVÍRUS Český epidemiológ naložil politikom: Nie je dôvod zatvárať hranice a zakazovať cestovanie

Chorvátsko je pripravené otvoriť hranice pre občanov niektorých krajín Európskej únie, ktorí tu budú chcieť tráviť letnú dovolenku. Vo štvrtok to vyhlásil premiér Andrej Plenković, ktorý na túto tému vedie rokovania s predstaviteľmi únijných krajín. Informovala o tom agentúra APA.

Na tému koordinovaného znovuotvorenia turistického ruchu za terajšej koronavírusovej krízy diskutoval Plenković v stredu večer s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom, maďarským premiérom Viktorom Orbánom a jeho slovinským náprotivkom Janezom Janšom. S českým premiérom Andrejom Babišom telefonicky hovoril už minulý týždeň.

„Všetci, s ktorými som hovoril, chcú v budúcom týždni nájsť model, aby mohli byť otvorené hranice a ľudia v letnej sezóne mohli prísť do Chorvátska,“ citovala Plenkovića chorvátska agentúra HINA.

Zdroj: Getty Images

Podľa Plenkovića nie je otvorenie hraníc prianím iba Chorvátska, ale i ďalších štátov, ktoré o to výslovne prejavili záujem. Konkrétne spomenul Slovinsko, ktorého občania vlastnia na chorvátskom pobreží Jadranu množstvo prázdninových sídiel.

Zainteresované vlády poukazujú aj na to, že na mieru cestovania v lete budú mať vplyv aj krízové ​​štáby a epidemiológovia jednotlivých štátov.

Zákaz cestovania v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 ťažko dopadá na chorvátsky turistický ruch, ktorý tvorí zhruba 20 percent hrubého domáceho produktu krajiny.

„Je jasné, že tento rok nebudeme mať rekord (v počte návštevníkov) ako v posledných troch rokoch, ale pracujeme na tom, aby sme turizmus umožnili v nových rámcových podmienkach,“ dodal Plenković.

Podľa slovinského premiéra Janeza Janšu je k záchrane sezóny potrebné vytvoriť pre turizmus spoločné "koronavírusové štandardy" na úrovni štátov i Európskej únie. Slovinsko hrá kľúčovú úlohu tranzitného štátu aj pre českých, tiež slovenských občanov pri cestách do Chorvátska.

Portál telegram.hr vo štvrtok uviedol, že chorvátske ministerstvo cestovného ruchu zvažuje realizáciu návrhu českej Asociácie cestovných kancelárií (ACK), ktorý by zahŕňal vytvorenie pozemných či leteckých "turistických koridorov". Po nich by do krajiny mohli pricestovať turisti vybavení potvrdením, že nie sú infikovaní koronavírusom, čím by sa zároveň vyhli nutnosti tráviť po príchode čas v karanténe.