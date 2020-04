KORONAVÍRUS Epidémia si vo Francúzsku vyžiadala už viac ako 20-tisíc obetí

Za uplynulých 24 hodín chorobe COVID-19 vo Francúzsku podľahlo ďalších 547 ľudí, čím počet obetí epidémie prekročil hranicu 20.000. "Dnes večer naša krajina prekonala symbolickú a veľmi bolestnú hranicu," konštatoval Salomon. Spresnil, že od 1. marca komplikáciám spojeným s nákazou koronavírusom SARS-CoV-2 vo Francúzsku podľahlo 20.265 ľudí, z toho 12.513 sú úmrtia v nemocniciach a 7752 v domovoch s opatrovateľskou službou a domovoch pre seniorov.

Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je hospitalizovaných 5643 chorých, čo je o 61 menej ako v nedeľu. Trend k znižovaniu počtu ľudí odkázaných na lôžka s intenzívnou starostlivosťou badať vo Francúzsku už 12. deň za sebou. V nemocniciach sa lieči 30.584 ľudí z celkového počtu 114.657 pozitívne testovaných, uviedol Salomon. Dodal, že za posledných 24 hodín bolo hospitalizovaných 1465 osôb. Salomon konštatoval, že ide o epidémiu s väčším počtom obetí ako ktorákoľvek zo sezónnych epidémií vo Francúzsku a väčším ako horúčavy, ktoré krajina zažila v lete roku 2003.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Salomon na brífingu uistil, že rešpektovanie vládnych nariadení, ktorým sa obyvateľom Francúzska výrazne obmedzil pohyb mimo ich domova, "zachránil mnoho životov". S postupným uvoľňovaním týchto pravidiel by sa malo začať od 11. mája. Francúzsky premiér Édouard Philippe plány vlády prezentoval v nedeľu večer, pričom však Francúzov varoval, že k "životu spred koronavírusovej krízy" sa nevrátia "hneď a pravdepodobne ešte dlho nie". Ako poznamenal portál France Info, po 11. máji by sa Francúzi mali postupne začať vracať k obvyklému životu a do práce, pričom práca z domu bude aj naďalej považovaná za vhodnejšiu formu ako dochádzanie na pracovisko.