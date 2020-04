Šokujúce VIDEO: Žena len o chlp unikla smrti! Policajti ju stiahli z koľajníc v poslednej chvíli

PLZEŇ - Táto žena by mala byť policajtom naozaj vďačná. Česká polícia zverejnila video, na ktorom zachránila ženu, stiahli ju priamo z koľajníc. Pár minút na to prešiel vlak. Sama chcela spáchať samovraždu, k záchrane prispel aj telefonát jej priateľa.

Dvaja mladí policajti zachránili život žene, ktorá sa rozhodla ukončiť svoj život. „Našli ju ležať na koľajniciach. Vlak bol neďaleko,“ uviedla česká polícia na svojej stránke. Incident sa stal pred pár dňami.

Žena chcela spáchať samovraždu

Vo štvrtok 9. apríla v popoludňajších hodinách podnikli obvodní policajti z Plzne výjazd do jedného z plzeňských bytov, kde sa mala nachádzať 51-ročná žena, ktorá chcela ukončiť svoj život. „Políciu o tom informoval jej priateľ, ktorému žena cez telefón oznámila, že chce spáchať samovraždu,“ uviedla polícia s tým, že po príjazde na miesto hliadke nikto neotváral.

„Policajti však neváhali a na miesto privolali hasičov, ktorí za pomoci špeciálnej techniky vošli do bytu. V byte sa však nikto nenachádzal.“ Policajti sa rozhodli pátrať ďalej. Zistili, že žena nechala v poštovej schránke svojej kamarátke peniaze, nejaké cennosti a list na rozlúčku. Krátko na to zistili, že žena by sa mohla nachádzať na chate v Plzni Liticiach. „Nebola však ani tu,“ uviedla polícia.

Policajti, ktorí zachránili žene život Zdroj: Policie ČR

Polícia sa preto rozhodla prehľadať okolie a vydali sa ku koľajniciam. „Žena už ležala v bezprostrednej blízkosti koľajníc, hlavu mala takmer v koľajišti. Nehýbala sa. Dvaja mladí policajti ju okamžite odtiahli z priestoru koľajníc,“ uviedli policajti. O pár sekúnd na to tade prešiel vlak a žena unikla smrti len o kúsok. „Týmto statočným činom zachránili ľudský život,“ dodala polícia.