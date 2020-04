KORONAVÍRUS Trump viní Čínu z celosvetového chaosu: Vírus mal vzniknúť v laboratóriu, preveríme to

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že sa jeho vláda snaží zistiť, či koronavírus pochádza z laboratória v čínskom Wu-chan. Americký minister zahraničia Mike Pompeo medzitým povedal, že Peking by "mal ísť s pravdou von" a oznámiť, čo vie. Informovala o tom agentúra Reuters.

Zdroj vírusu zostáva záhadou. Šéf zboru náčelníkov štábov Mark Milley v utorok oznámil, že velenie americkej armády sa prikláňa k názoru, že pôvod terajšej globálnej nákazy je prírodný a že koronavírus nebol vyvinutý v čínskych laboratóriách, ale nemožno to povedať s úplnou istotou. "Prevažujúce dôkazy naznačujú, že pôvod je prírodný. Nevieme to však naisto," povedal Milley.

Americká televízia Fox News vo stredajšej reportáži uviedla, že koronavírus pochádza z wuchanského laboratória. Za jeho vývojom ale podľa televízie nestála snaha Pekingu vytvoriť biologickú zbraň, ale skôr sa Čína snažila dokázať, že má rovnaké či väčšie schopnosti identifikovať a likvidovať vírusy ako Spojené štáty.

Koronavírus ako dôsledok experimentovania?

Podľa reportáže sa v laboratóriu, kde sa vykonávajú experimenty s vírusmi, v dôsledku nedostatočných bezpečnostných opatrení niekto koronavírusom nakazil, a nákaza sa potom objavila na neďalekom trhovisku, kde sa predávajú divoko žijúce zvieratá.

Zdroj: gettyimages.com

Trump na tlačovej konferencii uviedol, že si je správ o úniku vírusu z laboratória vedomý. "Veľmi dôkladne skúmame túto príšernú situáciu, ktorá sa stala," povedal. Na otázku, či o tom hovoril so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom americký prezident odpovedal, že to nechce komentovať. "Jednoducho o tom nechcem hovoriť, v tejto chvíli to nie je vhodné," zdôraznil.

S Čínou si to teraz rozhádať nechce

Prezident Trump sa počas trvania pandémie snaží klásť dôraz na pevné americko-čínske vzťahy. Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomenula, že v USA až doteraz záviseli na čínskych ochranných pomôckach, ktorých bol v amerických zdravotníckych zariadeniach zúfalý nedostatok.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

Wuchanský inštitút virológia, ktorý je podporovaný štátom, už vo februári odmietol tvrdenie, že bol koronavírus umelo vytvorený v jednom z jeho laboratórií.

Musia výjsť s pravdou von

Pompeo v rozhovore s Fox News po tlačovej konferencii Trumpa uviedol, že americká vláda, vie, že koronavírus pochádza z Wu-chanu a že inkriminované trhovisko sa nachádza len niekoľko míľ od laboratória. "Čínska vláda musí ísť s pravdou von," povedal šéf americkej diplomacie s tým, že by Peking mal pomôcť vysvetliť, ako sa vírus začal šíriť.

Podľa vedeckých poznatkov sú zdrojom nového koronavírusu SARS-CoV-2 netopiere. Trump a ďalší politici vyjadrili nedôveru k tvrdeniu Pekingu, že v Číne koronavírusu podľahlo okolo 3000 ľudí a domnievajú sa, že skutočný počet je mnohonásobne vyšší.

Odmieta uveriť oficiálnym údajom

Trump v stredu zopakoval, že USA majú viac potvrdených prípadov, pretože viac testujú. S odkazom na čínske oficiálne údaje o počte infikovaných a mŕtvych Trump poznamenal: "Naozaj tomu niekto verí?"

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

Najdrahšia kamufláž

V utorok denník The Washington Post napísal, že už v januári 2018 varovala americká ambasáda v Číne pred nedostatočnou bezpečnosťou vo wuchanskom inštitúte, V hlásení veľvyslanectva priamo spomenuli riskantný výskum koronavírusu u netopierov, poznamenal denník. Kanál CNN poukázal zas na to, že vo vnútri americkej vlády zaznievajú požiadavky, aby Čína za pandémiu zaplatila.

Títo čínitelia zároveň uznávajú, že Washington musí v tejto veci konať opatrne do času, kým bude pandémia pod kontrolou a kým bude mať USA viac informácií o pôvode koronavírusu, dodala televízia. To spomenula aj stanica Fox News, ktorej zdroj povedal, že konanie Číny môže byť tou najdrahšou kamuflážou všetkých čias.

Okamžité reagovanie Číny

Čína popiera obvinenia, že pandémia koronavírusu by mohla mať pôvod v laboratóriu neďaleko čínskeho mesta Wu-chan, kde boli uskladnené vzorky s nákazou. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien sa vo štvrtok na pravidelnom každodennom brífingu odvolal pred novinármi na vyjadrenia šéfa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a ďalších zdravotníckych expertov, podľa ktorých neexistujú dôkazy, že sa nákaza začala šíriť z uvedeného laboratória, a tieto tvrdenia "nemajú vedecký základ".

Záležitosť si podľa Čaových slov vyžaduje profesionálne posúdenie od vedcov a expertov z oblasti zdravotníctva. Píše o tom agentúra AP. Čína takisto odmieta tvrdenie, že o výskyte koronavírusu v meste Wu-chan informovala neskoro a zámerne poskytovala nesprávne údaje o počte prípadov.