Vyzvala všetkých, aby ostali doma: Sama išla preč, Trumpova dcéra pod paľbou kritiky! Biely dom ju obhajuje

Biely dom cestu obhajuje a uvádza, že Trumpová chcela židovský sviatok pesach stráviť s rodinou. „Jej cesta nebola komerčná,“ uviedol Biely dom. „Rozhodla sa stráviť sviatky v súkromí s rodinou," dodal.

Do golfového strediska Bedminster, ktoré patria rodinné korporácii The Trump Organization, sa vydala so svojimi deťmi a manželom Jaredom Kushnerom. Kushner v Trumpovej administratíve pôsobí tiež ako prezidentov poradca. Veľa ľudí si preto položilo otázku, či pravidlá v terajšej ťažkej dobe skutočne platia pre všetkých. Úrady vo Washingtone a tiež v New Jersey odporúčajú obyvateľom kvôli koronavírusu v čo najväčšej miere zostávať doma, vyvarovať sa širších rodinných i priateľských stretnutí a cestovať pokiaľ možno len do práce.

Biely dom poznamenal, že cesta do Bedminsteru sa nijako nelíšila od toho, keby Trumpová s manželom išli do práce. Dodal tiež, že sviatky trávili v uzavretom zariadení, ktoré je považované za rodinný domov. Počas veľkonočnej nedele však zomrel policajný seržant Bedministeru.

Ešte pred cestou Trumpová na twitteri vyzývala tých, ktorí môžu, aby zostali doma. „Prosím, prosím, urobte tak,“ napísala.

