FOTO Peklo v štátnej karanténe v Bratislave: Mladý pár na pokraji zrútenia, on má COVID-19 a ona...

BRATISLAVA - Na sociálnej sieti sa objavilo viacero príbehov, ktoré opisovali povinný pobyt v štátnej karanténe po návrate na Slovensko zo zahraničia. Niektorí nemohli povedať zlého slova. No pre iných pôjde o jeden z najhorších zážitkov. Práve do druhej skupiny spadá mladý pár, ktorý docestoval z Rakúska.

O skúsenosť mladej dvojice, ktorú umiestnili na internát do bratislavskej mestskej časti Rača, sa na sociálnej sieti podelila Slávka. Pár nemenovala, zdieľala len ich odstrašujúci príbeh. Do karantény ich umiestnili prvého apríla. A stále netušia, dokedy tam budú musieť zostať. Podľa všetkého sa navyše jeden z nich nakazil práve v zariadení až po návrate domov.

Malo ísť len o pár dní...

Slováci sa do svojej domoviny vrátili z Rakúska prvého apríla. Rovnako ako mnohí ďalší cestovali na vlastnom aute, teda izolovane od ostatných. "Už predtým boli 18 dní v domácej karanténe v Rakúsku. V tom čase zároveň ešte neexistovalo opatrenie, podľa ktorého museli ísť do povinnej štátnej karantény ľudia vracajúci sa individuálne. Napriek tomu ich na hraniciach čakal policajný sprievod a hlavný hygienik ich poslal do štátnej karantény," opísala Slávka.

Párik teda poslúchol. Hoci s tým nerátali, putovali do zariadenia v Bratislave. Malo ísť len o pár dní. Po vykonaní testov mali smerovať domov. No napokon malo všetko úplne iný priebeh, než čakali.

Časovaná bomba

Médiá už niekoľko dní dozadu zverejnili správy o tom, že pre nedostatok miesta dávajú na spoločné izby či bunky ľudí, ktorí predtým neboli spolu v kontakte. Ak má niekto z nich nový koronavírus, môže poľahky nakaziť aj ostatných. Hoci o tom, že má nákazu, ani netuší. O takýchto skúsenostiach si môžete prečítať aj tu.

Dvojica nečakala luxus, no pred príchodom im bolo povedané, že izba je vydezinfikovaná. Zdroj: Facebook/Slávka H.

Podobný scenár čakal aj na mladú dvojicu. "Na bunke v druhej izbe boli ďalší dvaja ľudia, s ktorými zdieľali kúpeľnu a WC. O tri dni (4. apríla) im urobili testy na koronavírus. Boli negatívni. Susedia z druhej izby na bunke, žiaľ, pozitívni. Po niekoľkých hodinách, kde stále spolu obývali spoločnú bunku, bol pár preložený na inú izbu. Keďže sa dostali do styku s pozitívne testovanými, zo štátnej karantény ich nepustili. Na ďalší test čakali 10 dní," pokračovala Slávka.

Výsledky im však podľa jej slov nikto neoznámil. Po dvoch dňoch si ich sami vytelefonovali. "Až potom - po uplynutí celkovo 51 hodín od testovania - im volali z recepcie, že určite vedia už výsledky. Pán je pozitívny, pani negatívna," uviedla Slávka s tým, že zatiaľ nemajú žiadne prejavy choroby.

Zdroj: Facebook/Slávka H.

Zlý psychický stav

Podľa Slávky je však na tom omnoho horšie ich psychika. Nečudo. Sami totiž netušia, čo bude nasledovať. Mladá žena síce COVID-19 zatiaľ nemá, no mala tetanický záchvat a ak by ju oddelili od partnera, mohla by byť na tom omnoho horšie. "Sú zúfalí. Majú tam len skriňu a postele. Žiadne wifi, televízor, žiaden balkón, nič. Sú tam zavretí už 16 dní. Nikto im nevymenil ani uterák. Ďalšie testy im vraj budú robiť 28. apríla," opísala Slávka ich situáciu.

Zo zariadenia sa dvojica dostane až po tom, ako ich výsledky testov budú dvakrát po sebe negatívne. A ako poznamenala Slávka, nikto nevie, ako dlho to môže trvať. "Chápem, že sa robí, čo sa dá. Ako ste si všimli, do nikoho sa nenavážam. Ani oni nie. Nepočula som od nich jediný hate. Chápem aj to, že je nutné odchytiť nákazu zo zahraničia, aby sa nešírila ďalej. Nie je ale prípustné takto hazardovať s fyzickým a psychickým zdravím týchto ani žiadnych iných ľudí a je nutné nápravu zjednať ihneď," dodala Slávka.