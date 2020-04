KORONAVÍRUS Ďalšia hrozba podľa WHO! Až 117 miliónov detí môže byť v ohrození

WHO uvádza, že s očkovaním proti osýpkam dočasne prestalo 24 krajín a 13 ďalších tak plánuje urobiť do konca roka. "Ak už padlo ťažké rozhodnutie pozastaviť pre riziko šírenia choroby COVID-19 očkovanie, tak lídrov žiadame, aby zintenzívnili úsilie na vysledovanie nezaočkovaných detí, aby táto najzraniteľnejšia skupina populácie mohla byť zaočkovaná (potom) čo najskôr, ako to len bude možné," uviedla WHO v utorňajšom stanovisku.

WHO ďalej uviedla, že celkovo podporuje pozastavenie masového očkovania proti osýpkam i rubeole v snahe predísť nakazeniu koronavírusom a ochrániť ľudí i zdravotníkov. Poukázala však na to, že takýto krok by nemal znamenať, že na to "trvalo doplatia deti".