KORONAVÍRUS Desivé! Americká špionáž vystopovala nebezpečnú nákazu v Číne už v novembri

WASHINGTON – Americké spravodajské služby vystopovali šírenie nákazy novým koronavírusom v Číne už vlani v novembri. V stredu to oznámila spravodajská televízia CNN. Prvé správy tak do Washingtonu prichádzali už niekoľko týždňov predtým, než bola informácia o nebezpečnom víruse prvýkrát zaradená do tajného brífingu pre prezidenta Donalda Trumpa, uviedla stanica s odvolaním sa na armádne zdroje.

Už prvá spravodajská informácia, ktorej presný dátum nie je známy, obsahovala varovanie, že vírus je nebezpečný. Na stôl prezidenta sa dostala až 3. januára. Predtým informácie v súlade s obvyklými procedúrami prechádzali preverovaním, uviedla CNN. Na zisťovaní epidemickej situácie v Číne sa podieľala Ústredná spravodajská služba (CIA) a ďalšie agentúry.

Odporúčame: KORONAVÍRUS Slovenskí manželia odleteli do Ameriky: FOTO Nákaza vtedy len začínala, o pár dní bolo všetko inak

Televízia ABC News prišla v stredu so správou, že Národné stredisko pre zdravotné informácie, odbor armádnej špionážnej siete DIA, zostavilo v novembri správu o rozšírení vírusu v čínskom Wu-chane. Americký Pentagon ale túto informáciu poprel.

Zdroj: SITA/AP Photo/John Minchillo

S rastom počtu nakazených a mŕtvych je informácia o tom, kedy sa Trump o nebezpečenstve dozvedel, stále citlivejšia, upozornila CNN. Prezident opakovane vylúčil, že by bolo možné epidémiu predpovedať. V stredu povedal, že sa o závažnosti vírusu dozvedel tesne pred 2. februárom, kedy USA vydali zákaz cestovania do Číny.

Prezident Spojených štátov Donald Trump Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

Analytická práca CIA a ďalších agentúr pokračuje, uviedla CNN. Agentúra vyhodnocuje dopad pandémie na cudzie vlády a skúma možné ohrozenie národnej bezpečnosti USA. Snaží sa tiež spresniť, aká je skutočná štatistika chorobnosti a úmrtnosti v Číne.

List The New York Times v stredu napísal, že koronavírus sa do Spojených štátov vo februári nedostal z Číny, ako mnohí tvrdia, ale z niektorej z európskych krajín. List vychádza z informácií nemocnice Mount Sinai a vedcov Newyorskej univerzity. Zistili to údajne z analýzy genómu koronavírusu u nakazených pacientov. USA obmedzili vstup občanov 26 európskych štátov na americké územie v polovici marca.