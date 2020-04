KORONAVÍRUS V Česku je 5312 prípadov nákazy vírusom, v stredu pribudlo 295 prípadov

Od soboty 4. apríla do utorka 7. apríla sa počet nových prípadov nákazy pohyboval v rozpätí od 115 do 282. V stredu sa teda počet novopreukázaných nakazených zvýšil. Podľa trvalého bydliska pacienta je aj naďalej najviac ľudí s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom v Prahe, a to 1305. Nasleduje Stredočeský kraj so 651 prípadmi ochorenia a Moravskosliezsky kraj s 565 prípadmi.