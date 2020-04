KORONAVÍRUS Mestskú hromadnú dopravu využilo vo Wu-chane viac ako 600-tisíc ľudí

Mestský dopravný úrad uviedol, že v stredu obnovili 346 autobusových a lodných liniek, sedem liniek metra, ako aj taxislužby. "Mestskú hromadnú dopravu využilo viac ako 624.300 cestujúcich od polnoci, z ktorých cestovalo 184.000 v autobusoch, 336.300 v metre a 104.000 ľudí použilo taxíky," dodal úrad.

Počet prichádzajúcich a odchádzajúcich cestujúcich taktiež v stredu vzrástol, keď 52.000 ľudí odišlo z Wu-chanu vlakom, letecky a autobusom a 31.000 ľudí prišlo do mesta. Práve zo stredočínskeho Wu-chanu sa vlani v decembri nový koronavírus rozšíril do zvyšku Číny a následne aj ďalej do sveta.