KORONAVÍRUS V Izraeli bude od nedele povinné nosiť na verejnosti rúško

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uviedol, že výnimku z pravidla budú mať deti mladšie ako šesť rokov, mentálne postihnutí ľudia a tiež osoby, ktoré budú sami cestovať autom alebo budú sami na pracovisku. Ochranné rúška si ľudia môžu vyrobiť aj svojpomocne, dodala vláda. Netanjahu v pondelok oznámil sprísnenie nariadení, ktoré budú v Izraeli platiť prvé dni počas týždňového sviatku pesach. Ten sa začne v stredu po západe slnka a skončí 16. apríla.

Izraelčania nesmú podľa nariadení od utorka od 16.00 h miestneho času až do piatka do 07.00 h opustiť štvrť, v ktorej bývajú. Tento režim bude ešte prísnejší od stredy 18.00 h do štvrtka 07.00 h, keď bude platiť úplný zákaz vychádzania - ide pritom o sviatočný večer, ktorý sa v Izraeli zvyčajne trávi rodinnou večerou zvanou seder. Premiér v tejto súvislosti povedal, že tento rok budú sviatok sláviť spoločne len členovia jednej domácnosti.

Od stredy 15.00 h miestneho času do štvrtka 07.00 h bude zakázané aj nakupovanie potravín v rámci miest. Obyvatelia Izraelu už teraz nesmú vychádzať zo svojich bytov ďalej než 100 metrov v prípade, že nejdú nakúpiť jedlo, lieky či do drogérie alebo necestujú do práce, pripomína Reuters. Verejná doprava - vrátane letov do a z Izraela - bude pozastavená od utorka 20.00 h miestneho času do nedele 20.00 h. Izrael eviduje už viac ako 9000 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a tiež 60 úmrtí.