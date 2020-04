KORONAVÍRUS Izrael hlási úspech: Počet vyliečených za deň je prvýkrát väčší ako počet nakazených

Celkovo Izrael dosiaľ potvrdil 12.855 prípadov nákazy. Z choroby COVID-19 sa v krajine vyliečilo celkovo 2967 pacientov. V kritickom stave je 182 osôb, 129 z nich je napojených na pľúcnu ventiláciu. Denný nárast počtu prípadov v Izraeli postupne klesá od začiatku apríla. Najviac prípadov za deň úrady zaznamenali 3. apríla, keď koronavírus potvrdili 819 ľuďom.

Prvý prípad v Izraeli potvrdili 27. februára u izraelského občana, ktorý sa vrátil z Talianska. Počas sviatku pesach, ktorý trval od 8. do 16. apríla, platili v Izraeli prísne opatrenia. Občania nemohli opustiť svoje domovské mesto. Od popoludnia 8. apríla do rána 9. apríla dokonca vôbec nemohli opustiť svoje domovy, a to ani na nákup. Od 12. apríla takisto v krajine platí povinnosť nosiť na verejnosti rúška. Bez dobrého dôvodu Izraelčania nemôžu odísť viac ako 100 metrov od svojich domovov.