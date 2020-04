KORONAVÍRUS Čech s respirátorom vo Švajčiarsku prepadol kiosku: Policajti s ním urobili veľmi rýchly proces

Incident sa odohral v nedeľu poobede v mestečku Neuenhof, ktoré sa nachádza blízko Zürichu. Muž pôvodom z Česka sa vyzbrojil korenistým sprejom a vtrhol do kiosky, z ktorej si odniesol tržbu.

Radosť z lupu mu však dlho nevydržala. Polícia ho podľa švajčiarskeho servera Blick.ch zruba po dvadsiatich minútach zadržala v neďalekom dome.

Čítajte aj: KORONAVÍRUS Talianska sestrička zaspala od vyčerpania na stole: O pár dní si vypočula hroznú správu!

Totižto po tom, ako prepadnutá predavačka vydala českému zlodejovi v mikine niekoľko stoviek švajčiarskych frankov, utekajúceho lupiča si cestou všimli svedkovia. Tí videli, do ktorého domu sa ukryl a ohlásili to polícii. „Sedela som na balkóne a zbadala som ho. Manžel ho chcel chytiť, no ja som mu to vyhovorila,“ povedala žena, ktorá býva v okolí domu, do ktorého zlodej zabehol.

V šesťtisícovom meste vraj dosiaľ vládol pokoj a Čech bol prvý, kto sa "utrhol z reťaze", píše tamojší bulvár. Ten sa zároveň pozastavil nad respirátorom, ktorý mal muž na sebe. Ochranná pomôcka vraj veľmi neznemožní identifikáciu páchateľa.

Muža okrem súdu čaká aj test na koronavírus. Vo Švajčiarsku celkový počet potvrdených prípadov prevýšil 22.000. V tejto krajine zaznamenali doteraz 787 úmrtí na ochorenie COVID-19.