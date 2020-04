KORONAVÍRUS Výsledky novej ŠTÚDIE: Pandémia tento rok výrazne zníži emisie leteckého priemyslu

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

SYDNEY - Emisie oxidu uhličitého z leteckej dopravy by tento rok mohli klesnúť o viac ako tretinu. Epidémia ochorenia spôsobeného novým koronavírusom prudko znížila dopyt po leteckej preprave a tento trend by mohol pokračovať, pretože firmy prehodnocujú svoje potreby lietať. Vyplýva to zo správy hospodárskeho inštitútu Australia Institute, na ktorú upozornila agentúra Bloomberg.