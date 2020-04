KORONAVÍRUS Spojené štáty hlásia rekordný počet nových úmrtí, Španielsko najmenej za týždeň

Viac ako 5000 nových prípadov nákazy hlásia Nemecko, v Japonsku sa kvôli šíriacej sa epidémii v metropole Tokiu špekuluje o vyhlásení núdzového stavu. Čína, ktorá ohlásila nových 19 prípadov nákazy, si dnes uctila doterajšie obete tromi minútami ticha. Celosvetová snaha zohnať tvárové rúška a respirátory zmenila trh na Divoký západ, kde sa štáty veľakrát nevyberaným spôsobom preťahujú o nedostatkový tovar, píšu médiá.

V Španielsku je dnešných 809 obetí asi o stovku menej ako v piatok, kedy úrady hlásili 932 mŕtvych. O deň skôr to bolo dokonca 950. Celkovo v krajine zomrelo už 11.744 ľudí s chorobou COVID-19 a nákaza koronavírusom sa tu doteraz potvrdila u 124.736 ľudí. Od piatku pribudlo viac ako 7000 nových prípadov. V Spojených štátoch pribudlo počas 24 hodín od štvrtkového do piatkového večera rekordných 1480 obetí koronavírusu, celkový počet obetí sa tak vyšplhal na 7406. Pozitívne testovaných bolo viac ako 275.000 ľudí.

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) odporúča Američanom, aby pomohli obmedziť šírenie koronavírusu používaním látkových rúšok. Oznámil to prezident USA Donald Trump, ktorý však druhým dychom dodal, že zakrývanie tváre nie je povinné a že on sám to robiť nemieni. Trump tiež podpísal dekrét nariaďujúci zastavenie vývozu niektorých typov ochranných masiek a ďalších ochranných pomôcok potrebných v boji s koronavírusom.

Trh s ochrannými pomôckami sa zmenil na Divoký západ

Celosvetová snaha zohnať tvárové rúška a respirátory podľa agentúry Reuters zmenila trh na Divoký západ. Vo Francúzsku a Nemecku uviedli oficiálni činitelia, že USA platí najväčšiemu dodávateľovi na svete - Číne - za masky oveľa viac, než je trhová cena. A príležitostne vďaka vyššej ponuke získajú dodávku tovaru, o ktorom boli európski kupci presvedčení, že už mali dohodu na jeho dodanie. Podobný incident ohlásil tiež brazílsky minister zdravotníctva.

V Nemecku bolo k dnešnému predpoludniu zaznamenaných už 85.559 prípadov nákazy koronavírusom. Infekcii doteraz podľahlo 1154 ľudí, vyplýva zo štatistiky agentúry DPA. Za posledných 24 hodín sa jedná o nárast v počte nakazených o zhruba 5000 nových prípadov. Celková bilancia zomrelých vzrástla o 132, v piatok dopoludnia úrady registrovali 1022 obetí choroby, ktorú koronavírus spôsobuje.

V pevninskej Číne, odkiaľ sa koncom minulého roka začala epidémia šíriť, v piatok pribudlo 19 novo potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a štyri ďalšie úmrtia. Čína si pripomenula obete nákazy tromi minútami ticha. Vlajky boli po celej krajine spustené na pol žrde a o 10:00 miestneho času (4:00 SELČ) sa rozozneli sirény a klaksóny áut aj lodí. Smútok bol vyhlásený na pamiatku "mučeníkov a krajanov, ktorí položili život v boji proti epidémii," uviedla vo vyhlásení čínska štátna rada, ktorá plní funkciu vlády.

V piatok bolo v japonskom hlavnom meste Tokiu hospitalizovaných 704 pacientov s COVID-19. Stále viac sa objavujú špekulácie, že vláda bude musieť vyhlásiť núdzový stav. Desiatky nových chorých aj ďalších mŕtvych evidujú tiež Indonézia, Malajzia, Filipíny a Thajsko.

Asociácia brazílskych právnikov (ABJD) podala sťažnosť na Medzinárodný trestný súd (ICC) na brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorého viní zo zločinov proti ľudskosti kvôli jeho laxnému prístupu k pandémii spôsobenej koronavírusom. Brazílsky prezident chorobu COVID-19 zľahčuje a odmieta zaviesť v celej krajine obmedzenie voľného pohybu osôb. Podľa neho by to spôsobilo veľké ekonomické škody.