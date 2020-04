KORONAVÍRUS V Benátsku sprísňujú podmienky: Povinné rúška a rukavice na nákup v supermarketoch

BENÁTKY - Taliansky región Benátsko (Veneto) sprísnil opatrenia proti šíreniu koronavírusu, oddnes môžu do supermarketov chodiť ľudia nakupovať iba s rúškom či šatkou cez nos a ústa a v rukaviciach. Informovala o tom agentúra APA. V nedeľu budú supermarkety v tomto regióne zatvorené.

"Ak nemáte rúško, stačí si prikryť nos a ústa šálom," vysvetlil v piatok predseda regionálnej vlády Benátska Luca Zaia. Nové opatrenie má podľa miestnych médií platiť do 13. apríla. Ľudia majú v obchodoch tiež dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Nové opatrenia v Benátsku sa týkajú aj trhov s potravinami, na ktorých by mali ľudia jednou stranou vchádzať a druhou vychádzať.

Musia tiež dodržiavať bezpečnú vzdialenosť a mať rúška a rukavice. Na dodržiavanie pravidiel bude dohliadať polícia či ochranka. Benátsko patrí v Taliansku k najhoršie postihnutým regiónom súčasnou pandémiou. Najviac prípadov nákazy koronavírusom a obetí eviduje región Lombardia, na ktorú pripadá 40 percent všetkých prípadov nákazy v Taliansku.

Vedenie Lombardie dnes apelovalo na obyvateľov regiónu, aby dodržiavali obmedzenia vychádzania, ktoré platia už niekoľko týždňov v celej krajine. Podľa Fabrizia Salu z vedenia regiónu Lombardia v ňom 38 percent ľudí obmedzenia nedodržiava. "To znamená, že v uliciach sú tisíce ľudí," citovala Salu agentúra APA. Sala dodal, že polícia ešte sprísni kontroly.

Aj vládny komisár pre núdzové situácie Domenico Arcuri varoval Talianov, že krajina ešte nemá vyhraté, aj keď sa tempo postupu nákazy v krajine spomalilo. "Ľudia si nesmú myslieť, že sa môžu vrátiť do normálneho života," uviedol Arcuri k o niečo málo pozitívnejším štatistikám. Podľa piatkových údajov sa v Taliansku potvrdilo už takmer 120.000 prípadov nákazy koronavírusom a viac ako 14.680 infikovaných zomrelo. Nakazených ale pribúda pomalším tempom ako v predchádzajúcom týždni. Mimoriadne opatrenia by však v krajine mali platiť najmenej do konca mesiaca, skôr dlhšie.