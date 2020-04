KORONAVÍRUS Česi v USA opisujú obavy, ťažké rozhodnutia aj prístup ľudí k pandémii

Nervy máme všetci vyšponované, ale musíme vydržať, hovorí zdravotná sestra

„Valí sa to na nás,“ konštatovala zdravotná sestra Silvia Sauvá, ktorá už niekoľko rokov slúži nočné smeny na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici pri Seattli. Jej oddelenie vraj bolo na začiatku týždňa úplne plné, pričom viac ako polovicu chorých tvorili ľudia s COVID-19. Najväčší nápor sa ale v štáte Washington čaká až v polovici apríla, a tak tamojšie zdravotníctvo rýchlo prechádza na krízový režim.

„Cez víkend sa zriadilo externé triediace centrum, ktoré má pomáhať nejako koordinovane ten príliv pacientov 'rozvrstviť' ... snaží sa dočasne naberať pracovníkov z externých agentúr. Tiež prerobia pooperačné oddelenie na druhú JIS-ku, kam budú dávať pacientov, ktorí COVID nemajú,“ opísala česká sestra niektoré zo zmien.

Po stránke vybavenosti na tom vraj jej pracovisko nie je "tak zle" ako niektoré nemocnice v New Yorku, "avšak šetríme aj my". „Nervy máme všetci vyšponované, ale musíme vydržať,“ dodala.

Študentka dúfa, že cestou domov nikde neuviazne

Úplne iné starosti má v týchto dňoch študentka anglofónnych literatúr Zuzana Glatzová, ktorá sa ocitla v inom americkom ohnisku nákazy. V januári pricestovala do New Orleans s cieľom absolvovať semester na miestnej štátnej univerzite. O dva mesiace neskôr bol v najväčšom meste štátu Louisiana potvrdený prvý prípad nákazy koronavírusom, za ďalšie dva týždne tam začalo platiť obmedzenie pohybu a dnes už metropolitná oblasť ohlásila cez 110 obetí vírusu SARS-CoV-2. Návrat do vlasti začala Glatzová plánovať vo chvíli, keď bolo oznámené prerušenie prezenčnej výučby na University of New Orleans.

„Robiť rozhodnutia je na tejto situácii to najťažšie. Nedokážem povedať, či je dobrý nápad zostať, alebo sa vydať na komplikovanú cestu späť. Ale smer, ktorým sa New Orleans uberá, ma presvedčil, že bude rozumnejšie odísť,“ opísala svoje úvahy v rozhovore vedenom prostredníctvom Facebooku. Na spiatočnú cestu už si kúpila letenky a dúfa, že na plánovanej trase cez Boston a írsky Dublin budúci týždeň nikde neuviazne.

Rodáčka z Brna odhaduje, že vplyvy preventívnych opatrení budú v New Orleans veľmi citeľné, pretože o prácu prichádza rad pracovníkov kľúčového sektoru pohostinstva. „Zatvorené obchody často prepúšťajú zamestnancov pod úrovňou manažmentu. Tak prišla o prácu aj moja spolubývajúca,“ dodala magisterská študentka.

Tak polovica ľudí to berie celkom vážne, tvrdí podnikateľ na Floride

V neďalekej Floride, ktorá je domovom aj pre Čecha Petra Kubíka, začnú podobné opatrenia ako v Louisiane platiť až v piatok, hoci v štáte na samom juhovýchode USA evidovali v absolútnom porovnaní ešte viac nakazených. Guvernér Ron DeSantis celú druhú polovicu marca odkladal vyhlásenie plošnej karantény a nakoniec tak urobil až v stredu popoludní.

Zhruba v rovnakom čase Kubík ČTK po telefóne popisoval, že "tak polovica ľudí to berie celkom vážne", zatiaľ čo zvyšok obyvateľov "si myslím, že na to úplne kašle". On sám sa vraj snaží dodržiavať už platné odporúčania federálnej vlády o obmedzení sociálneho kontaktu a okrem toho si aj na verejnosti zakrývať tvár. V miestnych obchodoch bol vraj doteraz v tomto smere skoro sám.

Situácia podľa neho pramení tiež z prístupu politických lídrov. „Tu náš geniálny prezident (Donald Trump) vlastne prvý mesiac hovoril, že je to celé výmysel demokratov proti nemu. Potom začal uvažovať, že to možno je niečo vážnejšie, ale vlastne je to rovnaké ako chrípka. Potom to chvíľu bral vážne, potom zasa hovoril, že vlastne najdôležitejšia je ekonomika a že by sme mali všetko zase otvoriť v priebehu dvoch týždňov ... Takže tí ľudia, ktorí to neberú vážne, bohužiaľ, to nie je len ich vina,“ zhrnul podnikateľ, ktorý v USA žije od roku 1991.

Doterajší laxný prístup úradov vraj Kubíka prekvapil. Americké opatrenia porovnával s ázijskými krajinami, kde v uplynulých týždňoch začínal plánovanú niekoľkomesačnú dovolenku, ktorá sa pred desiatimi dňami predčasne skončila kvôli hroziacemu kolapsu leteckej dopravy. „Na letisku nikto nestrážil nič, teplotu nikto nemeral,“ opísal návrat domov. Teraz počíta s tým, že situácia sa bude nejaký čas zhoršovať, a snaží sa hľadať spôsoby, ako z času v izolácii čo najviac vyťažiť.

Sestričke pomáha podpora verejnosti

Českej zdravotnej sestre v neľahkých časoch pomáha vzájomné povzbudzovanie s kolegami a tiež podpora od verejnosti. „Každý deň nám chodí jedlo a káva z rôznych podnikov, aj kvety sme od nejakého kvetinárstva dostali. Ľudia nám posielajú ďakovné kartičky. Aj to veľmi pomáha nás posilniť,“ opísala.

Najviac vraj ju a jej kolegov desí scenár, že by okrem pľúcnych ventilátorov v nemocnici došli tiež lieky podávané napojeným pacientom proti bolestiam. „To by bola situácia ako z hororu,“ napísala. Pred troma týždňami pritom v rozhovore s ČTK hovorila o dobrej pripravenosti jej pracoviska a stav porovnávala s mimoriadne ťažkou chrípkovou sezónou, ktorú zažila pred niekoľkými rokmi. „Kdeže, teraz už sme niekde úplne inde. Takáto situácia nikdy nebola,“ hodnotila teraz.