Česká sestrička prehovorila o pekle v britskej nemocnici: Hotové cunami, toto sa stalo za pár hodín

"Dúfam, že to zvládneme. Nemáme na výber. Vo štvrtok som mala službu a počas dvoch hodín sme prijali troch pacientov v kritickom stave. A potom v noci ďalšćh troch, takže ráno už sme boli plní," opísala Češka tempo, akým teraz na jednotkách intenzívnej starostlivosti pribúdajú pacienti. Podľa nových pravidiel britského zdravotníckeho systému NHS musia teraz sestry zvládnuť starostlivosť o oveľa viac pacientov ako doteraz. Kým za normálnej situácie sa jedna sestra stará o jedného kriticky chorého, teraz ich môže mať na starosti až šesť.

Zdroj: profimedia.sk

Hoci v nemocnici Hammersmith zatiaľ sestry na jednotke intenzívnej starostlivosti na toľko pacientov nedávajú pozor, je podľa Dubskej potrebné počítať s tým, že to nastane už v najbližšom čase. Jedinou možnosťou je podľa nej znížiť objem práce hlavne v oblasti administratívy a zaučiť čo najviac ďalších zamestnancov, aby sa dala prevádzka udržať.

Cunami nových prípadov

Hugh Montgomery, profesor lekárskej fakulty z londýnskej Univerzity College na stanici Channel 4 varoval, že Londýn v nasledujúcich dvoch týždňoch čaká "cunami nových prípadov" a že nemocnice kvôli chýbajúcim lôžkam čoskoro prestanú situáciu zvládať. V britskej metropole zatiaľ testy preukázali koronavírus u viac ako 5000 ľudí. Minister zdravotníctva Matt Hancock oznámil, že už budúci týždeň má v Londýne začať fungovať veľká poľná nemocnica v kongresovom centre ExCel, kde bude až 4000 lôžok. NHS už hľadá dobrovoľníkov, ktorí sa tam budú starať o pacientov. Napríklad z nemocníc združených pod hlavičkou univerzity Imperial College, kde pracuje aj česká sestra, sa už prihlásila najmenej stovka záujemcov. Dubská bola medzi nimi, nakoniec sa ale zo zoznamu nechala vyškrtnúť.

Zdroj: profimedia.sk

Zrušila som to

"Zrušila som to, pretože som si uvedomila, že to bude miesto, kde budú mať jednu sestru pre intenzívnu starostlivosť na 25 pacientov. To na konci smeny budete len počítať, kto to prežil a kto nie. Ja môžem zabezpečiť starostlivosť pre štyroch pacientov, ktorí sú ventilovaní. Nie viac. A to nebudem robiť všetko to, čo by som pre toho pacienta v ideálnom svete robiť mohla," povedala Marie.

Marie v strede Zdroj: Facebook/Marie Dubska

Nemocnica, kde pracuje, už zrušila všetky plánované operácie, a to napríklad aj u pacientov s rakovinou v pokročilom štádiu, ktorí sa tak stanú akýmisi nepriamymi obeťami pandémie, retože bez chirurgického zákroku zomrú. "Staráme sa už len o koronavirusových pacientov. V jednej chvíli sme mali len pacienta-muža, teraz sa staráme aj o dve pacientky. K nám sa dostali prípady tých ľudí , ktorí pred infekciou žiadne veľké zdravotné problémy nemali. Hoci z jedného oddelenia sa nedá usudzovať, aká je celková situácia, tak ma to vyľakalo," priznáva. Na pokoji sestrám nepridáva ani to, že aj v Británii nemocnice zápasia s nedostatkom ochranných pomôcok a s oneskorením v testovaní samotných zdravotníkov. Testy u lekárov a ošetrovateliek sa začali plošne vykonávať ešte len tento víkend. "Ja sa toho trochu bojím, pretože som presvedčená, že polovica sestier alebo doktorov tú nákazu má. Potom to bude katastrofa, pretože kto na tých oddeleniach zostane," obáva sa Češka.

Zdroj: profimedia.sk

Hoci v londýnskych nemocniciach ešte nie je situácia tak vyhrotená ako napríklad v Taliansku a Španielsku, kde kvôli chýbajúcim ventilátorom často umierajú ľudia, ktorí by sa s podporou dýchacieho prístroja mohli zotaviť, sú mnohí zdravotníci z vývoja udalostí v šoku. "Ja som sa pripravovala a rovnako som to nezvládla. Z poslednej služby som odchádzala úplne zložená, a to som človek, ktorý sa normálne nezloží," priznala Dubská, ktorá v Londýne žije už vyše 15 rokov. "Ale v tom, ako sme sa spojili, a to nechcem znieť nijako romanticky, tak v tom vidím hroznú silu. Sme pripravení bojovať," dodala.