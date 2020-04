KORONAVÍRUS Británia ide po vzore Číny a Španielska: Postaví poľné nemocnice pre pacientov

Toto oznámenie prišlo niekoľko hodín po tom, ako v Británii zaznamenali ďalších 569 úmrtí na chorobu COVID-19, ktorú koronavírus vyvoláva. Celkovo si tak epidémia v Británii vyžiadala už 2921 obetí. Ako pozitívne testovaných na vírus SARS-CoV-2 tam evidujú 33.718 ľudí. Agentúra AFP s odvolaním sa na britskú Národnú zdravotnú službu (NHS) uviedla, že nové poľné nemocnice postavia v Bristole na západe krajiny a v meste Harrogate na severe. Hospitalizovať tam bude možné 1500 pacientov.

Podobné, ale 4000-lôžkové zariadenie by mali otvoriť v piatok v Londýne. Postavené bolo za menej ako desať dní a v čase narastajúcej kritiky neprimeranej reakcie britskej vlády na vypuknutie epidémie. Ďalšie poľné nemocnice sa otvoria v mestách Birmingham a Manchester. K dispozícii tak bude ďalších 3000 lôžok, dodala NHS.

Vláda premiéra Borisa Johnsona v posledných dňoch čelí kritike za nedostačujúce testovanie, a to najmä lekárov a zdravotníkov, ktorých je v Británii asi 500.000, pričom testu na nový koronavírus sa podrobilo len asi 2000 z nich. Miera testovania širokej verejnosti je tiež terčom kritiky: v súčasnosti sa totiž testujú v prvom rade ľudia, ktorých so závažnými príznakmi podobnými COVID-19 prijímajú do nemocnice.

Minister zdravotníctva Matt Hancock vo štvrtok avizoval, že vláda je odhodlaná v najbližších týždňoch zintenzívniť testovanie tak, aby sa do konca apríla denne urobilo 100.000 testov. Fakt, že sa v Británii v porovnaní napr. s Nemeckom, málo testuje, minister vysvetlil globálnym nedostatkom tampónov a diagnostických reagencií a chybovosťou tých testov, ktoré boli k dispozícii.