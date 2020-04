KORONAVÍRUS Odborníci ukázali metódu, ako zeleninu a ovocie zbavíte vírusov: FOTO Už žiadne dezinfikovanie!

Koronavírus dokáže na rôznych povrchoch prežiť až niekoľko dní. Darí sa mu aj vo vlhkom prostredí. Dosiaľ sa síce nezaznamenal prípad prenosu z povrchu zeleniny či ovocia, no nevylučuje sa to. „Nebolo ale úplne vyvrátené, že je možný prenos aj touto cestou. SARS vírusy podľa vedeckých zistení prežívajú niekoľko hodín až dní. Nejde len o zeleninu a ovocie z obchodnej siete. Teraz pred Veľkou nocou ide aj o bylinky, ktoré si ľudia zbierajú v prírode, často i v mestách,“ upozornil Jiří Ruprich zo Štátneho zdravotného ústavu.

Mnohí si preto radšej nakúpené potraviny dezinfikujú. Niektorí umývajú ovocie prostriedkami na riad, iní peroxidom vodíka či savom. Podľa odborníkov však nie je nutné používať chémiu, ktorá môže v takomto prípade narobiť viac škody ako úžitku. Preto predstavili blanšírovanie.

Blanšírujte!

Teplota 70 °C a vyššia sa považuje za bezpečnú pre ničenie nových koronavírusov. Táto teplota tiež platí pre väčšinu baktérií (okrem termorezistentných).

Metóda blanšírovania je veľmi jednoduchá. V princípe sa zelenina nakrája na menšie kúsky a vloží sa obvykle na 1 až 3 minúty do vriacej vody. Môžete pridať aj štipku soli, no nie je to nutné. Nejde o úplné uvarenie. Ide o zničenie povrchových vírusov a baktérií, odstraňujú sa aj prípadné pesticídy.

Pri blanšírovaní je dôležité pracovať s veľkým objemom vriacej vody, aby sa zelenina veľmi rýchlo prehriala. „Je to zvyčajne 100 gramov zeleniny rozdelenej na menšie kúsky na liter vody. Var by mal byť aspoň minútu,“ radia odborníci. Tí súčasne zdôrazňujú nevyhnuté prudké ochladenie zeleniny hneď po varení, ktoré dosiahnete tak, že z vriacej vody vyberiete zeleninu a ponoríte ju do ľadovej vody, ideálne s kockami ľadu.

Tradičná zelenina na blanšírovanie je brokolica, hráškové i fazuľové struky, mrkva, paprika, paradajky, karfiol, tiež listová zelenina i ovocie. „Listová zelenina je na teplo veľmi citlivá a rýchlo zmäkne. Niektoré tvrdšie šaláty ako je rímsky alebo ľadový ale banšírovanie vydržia, hoci sú potom mäkkšie. Niekomu to ale práve takto chutí,“ dodal Ruprich.

Niektoré plodiny však môžu vďaka blanšírovaniu stratiť alebo utlmiť svoju štipľavosť či horkosť, vtedy sú chutnejšie predovšetkým pre deti.

Varenie hráškových strukov Zdroj: SZU

Chladenie rímskeho šalátu po varení Zdroj: SZU

Rímsky šalát a hráškové struky po blanšírovaní Zdroj: SZU

Zelenina a ovocie na snímke sa varili minútu a ihneď boli chladené v ľadovej vode Zdroj: SZU